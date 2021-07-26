Kocaelispor - İstanbulspor

Bolu'daki ilk hazırlık maçında 1.lig ekibi İstanbulspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor'un maçını 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

Maç başladı...

Dk.27: Kocaelispor, Bahattin Köse'nin golüyle 1-0 öne geçti...

Benhur'un pasında kaleci Alperen ile karşı karşıya kalan Bahattin, Alperen'den önce topu kurtardı ve boş kaleye göndermesini bildi.

ilk yarı skoru: KOCAELİSPOR :1-İSTANBULSPOR: 0

İkinci yarı başladı...