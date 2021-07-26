Kocaelispor - İstanbulspor

Bolu'daki ilk hazırlık maçında 1.lig ekibi İstanbulspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor'un maçını 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...
Maç başladı...
Dk.27: Kocaelispor, Bahattin Köse'nin golüyle 1-0 öne geçti...
Benhur'un pasında kaleci Alperen ile karşı karşıya kalan Bahattin, Alperen'den önce topu kurtardı ve boş kaleye göndermesini bildi.
ilk yarı skoru: KOCAELİSPOR :1-İSTANBULSPOR: 0
İkinci yarı başladı...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.