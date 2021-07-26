Balkan Türkleri’nde başkan Uzun

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 16. Olağan Genel Kurulu’nu İzmit Balkan Kültür Evi’nin bahçesindeyaptı. Covid-19 salgını sebebiyle Ocak 2021 tarihinde yapılması gereken olağan kongre, yine salgın şartları dikkate alınarak açık havada yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede Divan Başkanlığına İbrahim Elgin,katip üyeliklerine ise Ekrem Şen ve Furkan Çolakoğluseçildi.Kongrenin tek adayı olan Günay Uzun derneğin yeni başkanı oldu. Açık oylama ile yapılan seçimde yeni yönetim organları da seçilmiş oldu.

DİĞER İLLERDEN YOĞUN İLGİ

Kongreye mevcut Genel Başkan Ruşen Özcan, Bursa BGF Genel Başkanı Doç. Dr. Kader Özlem, İzmir Bal-Göç Genel Başkanı Abdurrahim Gülsoy, Sultanbeyli Balkan Göçmenleri Dernek Başkanı Mehmet Üçler, İzmit Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Recep Altıntip, Bal-Türk’ün önceki dönem genel başkanlarından Dr. Bayram Çolakoğlu ve Prof. Dr. Selçuk Koç da katılarak dilek ve temenniler bölümünde görüşlerini dile getirdi, yeni yönetime başarılar diledi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Günay UZUN

Şükrü AR

Şenol ÇELİK

İbrahim GÜLER

Ragıp ÇAVUŞ

Yavuz USTA

Vildan AKKOÇ

Reyhan VELİOĞLU

Esma ERGÜN

Selahattin AYDIN

Hasan HAYIRSEVER

GÜNAY UZUN KİMDİR?

1984 Bulgaristan, Hasköydoğumlu. 1989 yılında yaşanan zorunlu göçte, ailesi ile birlikte Anavatana geldi.Yüksek öğrenimini, "Deri Teknikerliği ve Lojistik" bölümlerini okuyarak tamamlamıştır.2011 yılından itibaren de Bal-Türk içinde aktif görev almaya başlamıştır. Çayırova Şubesinde sırası ile yönetim kurulu üyesi, şube sekreteri ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2018 yılında yapılan olağan genel kurul ile Genel Merkez yönetim kuruluna seçilmiştir. Genel Merkezde bugüne kadar Genel Sekreter olarak görev yaptı. Düzenlenen etkinlik ve projelerde aktif görev alarak katkı sundu.Çalıştığı şirketlerde sırası ile Üretim Sorumlusu, Depo Yöneticisi, Satınalma Sorumlusu görevlerinde bulunmuştur. Halen otomotiv sektöründe faaliyet gösteren yabancı bir şirkette çalışmaktadır.Günay Uzun, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.