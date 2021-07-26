26 Tem 2021 - 16:02- Gündem G: 26 Tem 2021 - 16:04

Kentin “First Lady’leri Ereğlili kadınlara destek verdi

Ereğli KARMEK yıl sonu etkinliğine, Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda hanım da katıldı, hemcinslerine moral verdi
Kentin “First Lady’leri Ereğlili kadınlara destek verdi mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Karamürsel Belediyesi tarafından Ereğli Mahallesi’nde açılan meslek edindirme kursları (KARMEK) yılsonu diploma törenine Kocaeli ValisiSeddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz da katıldı. Ereğli Kültür Merkezi’ndeki diploma törenine Selda hanımın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın eşi Tuğba Yıldırım ve kursiyerler katıldı.

YAVUZ ÇAĞRIDA BULUNDU

Pandemi nedeniyle sayılarının kısıtlı tutulduğu, sadece 50 kişinin kursları tamamladığı etkinlikte, kursiyerler kendi diktikleri cübbe ve keplerle törene renk kattı. Törene katılan Selda Yavuz, kadınlara yönelik açılan kurslara vatandaşları kurslara katılmaya davet ederek, “Kadınlarımız için düzenlenen kursların amacı, ailelerine ekonomik olarak katkı sağlamak ve kent yaşamına entegre olmalarını sağlamaktır’ dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın eşi Tuğba Yıldırım da kursiyerleri tebrik etti.

“AMACIMIZ MORAL DESTEĞİ VERMEK”

Ereğli Kurs Merkezi Yöneticisi Hatice Akkaya ise, “30 yaşından 80 yaşına kadar olan kursiyerlerimize cüppe ve kep giydirerek onlara moral olsun diye düşündük. Davetimizi kırmayarak mezuniyet törenine katılanValimizin değerli eşi Selda Yavuz hanımefendiye, Büyükşehir Belediye Başkanının değerli eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın hanımefendiye, Belediye Başkanının değerli eşi Tuğba Yıldırım hanımefendiye, kurs öğretmenlerimiz Dikiş Nakış öğretmeni Serpil Küçükçalık’a, el sanatları öğretmeni Sena Genç’e, Mefruşat öğretmeni Hümeyra İlhan’a, Makine Nakışöğretmeni Figen Damanlı’ya ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizi ayrıca eylül ayında başlayacak Hayat Okulu’na bekliyorum” dedi.

# Tahir Büyükakın

26 Tem 2021 - 16:02 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.998.573 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Balkan Türkleri’nde başkan Uzun mask
Balkan Türkleri’nde başkan Uzun
Yanlış uyku pozisyonlarına dikkat! mask
Yanlış uyku pozisyonlarına dikkat!
Karamürsel'de 1650 kurban kesildi mask
Karamürsel'de 1650 kurban kesildi
İzmit Tiyatro Günleri bu akşam başlıyor! mask
İzmit Tiyatro Günleri bu akşam başlıyor!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan korkutan uyarı: Etkisi henüz görülmedi mask
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan korkutan uyarı: Etkisi henüz görülmedi
Beylikdüzü'nde 192 m² dubleks daire icradan satılık mask
Beylikdüzü'nde 192 m² dubleks daire icradan satılık
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL