Kentin “First Lady’leri Ereğlili kadınlara destek verdi

Karamürsel Belediyesi tarafından Ereğli Mahallesi’nde açılan meslek edindirme kursları (KARMEK) yılsonu diploma törenine Kocaeli ValisiSeddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz da katıldı. Ereğli Kültür Merkezi’ndeki diploma törenine Selda hanımın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın eşi Tuğba Yıldırım ve kursiyerler katıldı.

YAVUZ ÇAĞRIDA BULUNDU

Pandemi nedeniyle sayılarının kısıtlı tutulduğu, sadece 50 kişinin kursları tamamladığı etkinlikte, kursiyerler kendi diktikleri cübbe ve keplerle törene renk kattı. Törene katılan Selda Yavuz, kadınlara yönelik açılan kurslara vatandaşları kurslara katılmaya davet ederek, “Kadınlarımız için düzenlenen kursların amacı, ailelerine ekonomik olarak katkı sağlamak ve kent yaşamına entegre olmalarını sağlamaktır’ dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın eşi Tuğba Yıldırım da kursiyerleri tebrik etti.

“AMACIMIZ MORAL DESTEĞİ VERMEK”

Ereğli Kurs Merkezi Yöneticisi Hatice Akkaya ise, “30 yaşından 80 yaşına kadar olan kursiyerlerimize cüppe ve kep giydirerek onlara moral olsun diye düşündük. Davetimizi kırmayarak mezuniyet törenine katılanValimizin değerli eşi Selda Yavuz hanımefendiye, Büyükşehir Belediye Başkanının değerli eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın hanımefendiye, Belediye Başkanının değerli eşi Tuğba Yıldırım hanımefendiye, kurs öğretmenlerimiz Dikiş Nakış öğretmeni Serpil Küçükçalık’a, el sanatları öğretmeni Sena Genç’e, Mefruşat öğretmeni Hümeyra İlhan’a, Makine Nakışöğretmeni Figen Damanlı’ya ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizi ayrıca eylül ayında başlayacak Hayat Okulu’na bekliyorum” dedi.