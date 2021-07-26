Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bayramda çocuklar mutlu olsun diye Kordon’a oyun parkları kurma talimatı vermişti. Talimat yerine getirildi, Karamürselli çocuklar ve aileleri oyun parklarına akın etti. Vatandaşlar, bu imkânı sağlayan başkan İsmail Yıldırım’a teşekkür etti. Bayram boyunca çocuklara ücretsiz olarak sunulan oyun parkları, gelen yoğun ilgi üzerine gelecek hafta sonu aynı bölgede yeniden kurulacak.
26 Tem 2021 - 16:03- Gündem Güncelleme: 26 Tem 2021 - 16:04
Kordon’daki oyun parkı ailelere nefes aldırdı
Karamürsel Belediyesi’nin “Kordon”a kurduğu oyun parkları çocukları sevindirdi, velilere derin bir nefes aldırdı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.