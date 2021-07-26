Kordon’daki oyun parkı ailelere nefes aldırdı

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bayramda çocuklar mutlu olsun diye Kordon’a oyun parkları kurma talimatı vermişti. Talimat yerine getirildi, Karamürselli çocuklar ve aileleri oyun parklarına akın etti. Vatandaşlar, bu imkânı sağlayan başkan İsmail Yıldırım’a teşekkür etti. Bayram boyunca çocuklara ücretsiz olarak sunulan oyun parkları, gelen yoğun ilgi üzerine gelecek hafta sonu aynı bölgede yeniden kurulacak.