26 Tem 2021 - 16:03- Gündem G: 26 Tem 2021 - 16:04

Kordon’daki oyun parkı ailelere nefes aldırdı

Karamürsel Belediyesi’nin “Kordon”a kurduğu oyun parkları çocukları sevindirdi, velilere derin bir nefes aldırdı
Kordon’daki oyun parkı ailelere nefes aldırdı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bayramda çocuklar mutlu olsun diye Kordon’a oyun parkları kurma talimatı vermişti. Talimat yerine getirildi, Karamürselli çocuklar ve aileleri oyun parklarına akın etti. Vatandaşlar, bu imkânı sağlayan başkan İsmail Yıldırım’a teşekkür etti. Bayram boyunca çocuklara ücretsiz olarak sunulan oyun parkları, gelen yoğun ilgi üzerine gelecek hafta sonu aynı bölgede yeniden kurulacak.

26 Tem 2021 - 16:03 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.998.573 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kentin “First Lady’leri Ereğlili kadınlara destek verdi mask
Kentin “First Lady’leri Ereğlili kadınlara destek verdi
Balkan Türkleri’nde başkan Uzun mask
Balkan Türkleri’nde başkan Uzun
Yanlış uyku pozisyonlarına dikkat! mask
Yanlış uyku pozisyonlarına dikkat!
Karamürsel'de 1650 kurban kesildi mask
Karamürsel'de 1650 kurban kesildi
İzmit Tiyatro Günleri bu akşam başlıyor! mask
İzmit Tiyatro Günleri bu akşam başlıyor!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan korkutan uyarı: Etkisi henüz görülmedi mask
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan korkutan uyarı: Etkisi henüz görülmedi
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL