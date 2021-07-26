Kartepe’ye “Kocaman” bir ek hizmet binası daha

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ek hizmet binasında incelemelerde bulundu, Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı, binanın kısa sürede hizmete gireceğini müjdeledi.

4 MÜDÜRLÜK BİRİMİ

Ek hizmet binası inşaatı, 2 bin 405 metrekare alanda sürüyor. Fen İşleri, Temizlik İşleri, İşletme ve Park Bahçeler Müdürlükleri bu binada hizmet verecek. Bu birimlerin yer aldığı garajlardaki araç ve ekipmanlar da ek hizmet binasına taşınacak. Ayrıca, binanın projesinde, 40 bin metrekare açık alanı da bulunuyor.

TAM DONANIMLI HİZMET BİNASI

Binada toplantı salonları, teknik ofisler (müdür, personel ve saha amirleri çalışma odaları), bilgi işlem odası, işyeri hekimi odası, mutfaklar, depolar, çevre koruma birimi, atölye, işçi dinlenme odası, soyunma odaları, arşiv, zabıta ve malzeme odası yer alacak.