Kartepe’ye “Kocaman” bir ek hizmet binası daha

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ek hizmet binasında incelemelerde bulundu, Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı, binanın kısa sürede hizmete gireceğini müjdeledi.
4 MÜDÜRLÜK BİRİMİ
Ek hizmet binası inşaatı, 2 bin 405 metrekare alanda sürüyor. Fen İşleri, Temizlik İşleri, İşletme ve Park Bahçeler Müdürlükleri bu binada hizmet verecek. Bu birimlerin yer aldığı garajlardaki araç ve ekipmanlar da ek hizmet binasına taşınacak. Ayrıca, binanın projesinde, 40 bin metrekare açık alanı da bulunuyor.
TAM DONANIMLI HİZMET BİNASI
Binada toplantı salonları, teknik ofisler (müdür, personel ve saha amirleri çalışma odaları), bilgi işlem odası, işyeri hekimi odası, mutfaklar, depolar, çevre koruma birimi, atölye, işçi dinlenme odası, soyunma odaları, arşiv, zabıta ve malzeme odası yer alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.