İzmit sokaklarında müzik, türkülerle devam edecek

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yerel müzisyenleri desteklemek amacıyla düzenlenen Sahne Senin, Müzik Senin etkinlikleri kent sokaklarını renklendirmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir sosyal hayattan uzak kalan vatandaşları ve sahneleri özleyen müzisyenleri buluşturan İzmit Belediyesi, türkü akşamı ile unutulmaz anlar yaşatacak.
TÜRKÜLERİN ÜSTADI
İzmit Belediyesi, unutulmaya yüz tutan türküleri özellikle genç kuşaklara sevdirmek amacıyla Sahne Senin Müzik Senin etkinlikleri kapsamında türkü akşamı gerçekleştirecek. Türkülerin üstadı Fethi Çaçan, Pınar Gül Tarhan ve Tarık Tarhan’ın sahne alacağı etkinlik 28 Temmuz Çarşamba akşamı saat 17.00’de Yahyakaptan Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek. Birbirinden güzel türkülerin seslendirileceği türkü gecesinde vatandaşlar özledikleri günlere kavuşacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.