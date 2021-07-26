26 Tem 2021 - 16:11- Gündem G: 26 Tem 2021 - 16:12

İzmit sokaklarında müzik, türkülerle devam edecek

‘Sahne Senin, Müzik Senin’ etkinlikleriyle sokakları şenlendiren İzmit Belediyesi, İzmitlileri türkü akşamında buluşturacak
İzmit sokaklarında müzik, türkülerle devam edecek mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yerel müzisyenleri desteklemek amacıyla düzenlenen Sahne Senin, Müzik Senin etkinlikleri kent sokaklarını renklendirmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir sosyal hayattan uzak kalan vatandaşları ve sahneleri özleyen müzisyenleri buluşturan İzmit Belediyesi, türkü akşamı ile unutulmaz anlar yaşatacak. 

TÜRKÜLERİN ÜSTADI 

İzmit Belediyesi, unutulmaya yüz tutan türküleri özellikle genç kuşaklara sevdirmek amacıyla Sahne Senin Müzik Senin etkinlikleri kapsamında türkü akşamı gerçekleştirecek. Türkülerin üstadı Fethi Çaçan, Pınar Gül Tarhan ve Tarık Tarhan’ın sahne alacağı etkinlik 28 Temmuz Çarşamba akşamı saat 17.00’de Yahyakaptan Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek. Birbirinden güzel türkülerin seslendirileceği türkü gecesinde vatandaşlar özledikleri günlere kavuşacak. 
# İzmit belediyesi

26 Tem 2021 - 16:11 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.998.573 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İş Mahkemeleri’nde son rötuşlar yapılıyor mask
İş Mahkemeleri’nde son rötuşlar yapılıyor
Kordon’daki oyun parkı ailelere nefes aldırdı mask
Kordon’daki oyun parkı ailelere nefes aldırdı
Kartepe’ye “Kocaman” bir ek hizmet binası daha mask
Kartepe’ye “Kocaman” bir ek hizmet binası daha
Kentin “First Lady’leri Ereğlili kadınlara destek verdi mask
Kentin “First Lady’leri Ereğlili kadınlara destek verdi
Balkan Türkleri’nde başkan Uzun mask
Balkan Türkleri’nde başkan Uzun
Yanlış uyku pozisyonlarına dikkat! mask
Yanlış uyku pozisyonlarına dikkat!
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL