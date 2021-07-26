48 operasyonda 2 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 19 Temmuz – 25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 45 ayrı operasyonda 270 gram esrar, 2 bin 73 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram eroin, 45 gram metamfetamin, 15 gram kokain, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet sentetik ecza, 15 kök Hint keneviri, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca, 5 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 100 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 68 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı. Şüphelilerden 2 kişi adli kontrolle, diğer 63 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda 36 gram metamfetamin ve 43 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 1 şahsa adli işlem yapılırken 1 şüpheli hakkında da serbest yargılama kararı verildi.