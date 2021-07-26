Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 19 Temmuz – 25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 45 ayrı operasyonda 270 gram esrar, 2 bin 73 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram eroin, 45 gram metamfetamin, 15 gram kokain, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet sentetik ecza, 15 kök Hint keneviri, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca, 5 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 100 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 68 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı. Şüphelilerden 2 kişi adli kontrolle, diğer 63 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda 36 gram metamfetamin ve 43 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 1 şahsa adli işlem yapılırken 1 şüpheli hakkında da serbest yargılama kararı verildi.
26 Tem 2021 - 16:15- Asayiş Güncelleme: 26 Tem 2021 - 16:18
48 operasyonda 2 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 48 ayrı operasyonda 70 kişiye işlem yapılırken 2 kişi ise tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.