Tatili zehir eden araçlar çekiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tatil beldelerinde kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda görev yapan Kocaeli Zabıtası ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Kandıra’da yaya ve araç geçişinin sağlıklı bir şekilde sağlanması için çalışıyor.

HATALI PARKA GEÇİT VERİLMİYOR

Deniz sezonu ile birlikte nüfus yoğunluğu artan Kandıra sahillerinde tatilcilerin araçlarını hatalı bir şekilde park etmeleri trafiğin kilitlenmesine neden oluyor. Büyükşehir ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli bir şekilde hareket ederek trafikte yaya ve kamu güvenliğini sağlıyor. Ekipler, otobüs durakları, yaya yolları, acil durum güzergahları, ana güzergahlar ve diğer park yasağı olan yerlere bırakılan araçları çekici ile bulundukları yerden kaldırıyor.

ARACIN HANGİ OTOPARKTA OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri tarafından hatalı araç parkından dolayı, aracı çekilen vatandaşlar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından üretilen “e–Kocaeli” uygulamasıyla çekilen aracının hangi otoparkta olduğunu öğrenebiliyor. Uygulama ile çekilen araçların hatalı park halini gösteren fotoğrafları ve hangi otoparka çekildiği görülüyor.

ZABITA ÇEKİLEN ARAÇ SORGULAMA

Trafik Zabıta ekipleri tarafından sisteme fotoğrafları ve bilgileri girilip kaydedilen araç, otoparka çekiliyor. Aracı çekilen vatandaşlar, “e–Kocaeli” mobil uygulamasına girip menüdeki “İnteraktif” bölümünden “Zabıta Çekilen Araç Sorgulama” sekmesini seçip plaka numarasını girerek, aracının hatalı park edildiğini gösteren fotoğraflarını ve hangi otoparkta olduğunu görebiliyor. Plaka sorgulaması sonrasında uygulama içerisindeki sağ alt kısımda yer alan “Git” butonuna basıldığında, navigasyon uygulamalarıyla aracın çekildiği otoparkın yeri öğrenilebiliyor.