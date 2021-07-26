Fabrika çıkışı pompalı ile vuruldu

Alınan bilgiye göre Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde üzerinde bulunan bir lastik fabrikasında çalışan Oğuzhan Eryılmaz, vardiya sonu işten çıkarken yanına ATV ile gelen yüzü kapalı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Eryılmaz kanlar içinde kalırken saldırgan ise ATV ile olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Eryılmaz, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Eryılmaz’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken isminin Samet T. olduğu öğrenilen saldırgan ise olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın neden ateş ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.