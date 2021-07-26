26 Tem 2021 - 17:43- Asayiş G: 26 Tem 2021 - 17:47

Fabrika çıkışı pompalı ile vuruldu

Kartepe Arslanbey OSB’de bulunan bir fabrikada işçi olarak çalışan kişi, iş çıkışı uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Fabrika çıkışı pompalı ile vuruldu mask

Alınan bilgiye göre Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde üzerinde bulunan bir lastik fabrikasında çalışan Oğuzhan Eryılmaz, vardiya sonu işten çıkarken yanına ATV ile gelen yüzü kapalı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Eryılmaz kanlar içinde kalırken saldırgan ise ATV ile olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Eryılmaz, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Eryılmaz’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken isminin Samet T. olduğu öğrenilen saldırgan ise olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın neden ateş ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, Sanayi

26 Tem 2021 - 17:43 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.998.573 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
D-100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı mask
D-100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kuzey Marmara’da bayram dönüşü kaza: 1’i çocuk 5 yaralı mask
Kuzey Marmara’da bayram dönüşü kaza: 1’i çocuk 5 yaralı
Karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı mask
Karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı
Feci kazada iş insanı hayatını kaybetti mask
Feci kazada iş insanı hayatını kaybetti
Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift ölüme atladı mask
Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift ölüme atladı
Denizde kaybolan gencin 25 saat sonra cesedi bulundu mask
Denizde kaybolan gencin 25 saat sonra cesedi bulundu
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL