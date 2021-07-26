Alınan bilgiye göre Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde üzerinde bulunan bir lastik fabrikasında çalışan Oğuzhan Eryılmaz, vardiya sonu işten çıkarken yanına ATV ile gelen yüzü kapalı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Eryılmaz kanlar içinde kalırken saldırgan ise ATV ile olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Eryılmaz, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Eryılmaz’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken isminin Samet T. olduğu öğrenilen saldırgan ise olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın neden ateş ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
26 Tem 2021 - 17:43- Asayiş Güncelleme: 26 Tem 2021 - 17:47
Fabrika çıkışı pompalı ile vuruldu
Kartepe Arslanbey OSB’de bulunan bir fabrikada işçi olarak çalışan kişi, iş çıkışı uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.