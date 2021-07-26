Pervin Buldan Kocaeli’de! “Kocaeli sömürünün kentidir”

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bir takım ziyaretlerde bulunmak için bugün kentimize geldi. İzmit’te bulunan Tanyıldız Düğün Salonunda partililer ile çay programında buluşan Buldan’a Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu İstanbul Milletvekilleri Ali Kenanoğlu ve Züleyha Gülüm eşlik etti. İl Eş başkanı Leyla Aygün ve Mehmet Selim Akboğa ev sahipliğinde yapılan programa partililerin yanı sıra Avrupa Birliği eski Bakanı Ali Haydar Konca, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan CHP Eski Milletvekili Bekir Yurdagül, Kadın Plarformu temsilciler, Emek ve Demokrasi Platformu temsilcileri, SYKP ve partililer katıldı.

“SİSTEMİN ALTINDA EZİLİYORUZ”

Programın ilk konuşmasını HDP İl Eş Başkanı Leyla Aygün gerçekleştirdi. Aygün kısa konuşmasında, “İktidar pandemininbaşında gerekli tedbirleri almış olsaydı ne insanlar işsiz kalacaktı, ne insanları psikolojisi bozulacaktı. Bu halin sebebi sadece pandemi değil. Sistemin altında eziliyoruz. Bu kadar da olmaz dedirten çok şey yaşadık. Ben sözü çok uzatmadan tekrar aramıza dönen Ömer Faruk Gergerlioğlu’na sözü bırakmak istiyorum” dedi.

“BİZ DEMOKRASİ DERKEN BİZE DARBE YAPILDI”

Aygün’ün ardından söz alan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Büyük bir demokrasi mücadelesi verdiklerini ifade etti. “Hiçbir engel bizi durduramayacak” diyen Gergelioğlu Cumhur İttifakı’nın ülkede darbe yaptığını ifade etti. Kayyum ve KHK rejimi kuruldu diyen Gergerlioğlu, “Yıllardır ülkemize büyük kabus yaşatıyor. Eş genel başkanlarımız, vekillerimiz belediye başkanlarımız cezaevinde. Daha yeni çıktık cezaevinden. Biz demokrasi derken bize ve arkadaşlarımıza darbe yapıldı. O gün biz darbeci AKP diyorduk. Barış istediğimiz için hakkımızda siyasi bir etki ile bir karar verildi. Mecliste daha önce örnekleri olmasına rağmen bekletilmeden okutulması bir darbeydi” ifadelerini kullandı.

“BAHÇELİ EMRETTİ ŞENTOP DARBEYİ UYGULADI”

Halkın iradesi her şeyin üstündedir diyen Gergerlioğlu, “Biz bunu göremedik. Bize yapılan bu darbeden sonra bir adalet nöbeti başlattık. Nöbetin dördüncü gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir çağrı yaptı ve meclisten çıkarılmamı istedi. Arkadaşlarımız ile meclisteydik. Meclis başkanlığına karşı milletin bağrına sığınmıştık. O gün Bahçeli emretti, Mustafa Şentop darbeyi tamamlamış oldu. Meclis Başkanını protokolde sırası ikinci sıradır. Bir parti başkanı emir veriyor Meclis Başkanı devreye giriyor. Sabah namazı kılmama müsaade etmeden aldılar. Evimizde polisler gelip bizi alana kadar teslim olmadık. Ben kimseye tıpış tıpış gidip teslim olmam. Hem meclisten hem evimden darpla hakaretle cezaevine götürdüler. Doktorların Anjiyo olması gerekiyor demelerine rağmen hastane yerine cezaevine götürdüler” dedi.

“DİRENE DİRENE KAZANDIK”

Bütün sürecin darbenin basamakları olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Bu tamamen yargı darbesiydi. Bu tamamen öfkeydi. Çıplak aramadan rahatsız olan kişileri çok iyi biliyoruz. Birilerine şantaj yapan içişleri Bakanın iyi biliyoruz. Ben cezaevindeyken Sedat Peker Süleyman Soylu meselelerini televizyondan izliyordum. Bunları sorgulayamayanların çıplak aramaları sorgulamalarını elbet beklemiyorduk. Bütün bunlardan sonra onlar bizi zindana attı ama biz direne direne kazanacağız dedik. Direne direne kazandık. Bazıları bunu hazmedemiyor. MHP Genel Başkanı Hazmedemiyor. Biz de diyoruz ki halkı yenemediniz” şeklinde konuştu.

“YARGININ DURUMU KEPAZELİKTİR”

Gergerlioğlu’nun ardından kürsüye eş Genel Başkan Pervin Kandıra Cezaevinde yatan kadın partililere selam gönderdi. Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na aramıza hoş geldin diye Buldan, “İşsizlik, yolsuzluk açlık ve sefalet milyonlara yayılmış durumda. Demokratik siyaset ve medya ağır bir baskı altındadır. Kamu kurumları AKP ve MHP’in yandaşları haline döndü. Ayyuka çıkan mafya ve çetelere karşı uç maymunu oynayan yargının durumu kepazeliktir. Yolsuzluk zinciri her yeri sarmış durumda. 3 yıl önce Türkiye’yi şaha kaldıracağız vaatleri ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini kurduklarını açıkladılar. Bu sistem sarayın ve çevresinin ekonomisini şaha kaldıran bir sistem haline gelmiştir” dedi.

“KOCAELİ SÖMÜRÜNÜN ŞEHRİDİR”

Sözlerinin devamında Kocaeli’ye değinen Genel Başkan Buldan, “ Kocaeli Türkiye ekonomisini ayakta tutan kentlerden biridir. En çok alın terinin döküldüğü kentlerden birindeyiz. Buranın alın teri sarayın kasasına akıyor. Bu kentte yüzlerce işçi işten çıkarıldı. Kod 29 ile işçilerin iş elinden alındı. İş cinayetlerinde onlarca emekçi bu kentte yaşamını yitirdi. Pandemide fabrikalar tam kapasite ile çalıştırıldı. İşçiler ölüme terk edildi. İşçi ve esnafa destek sunulmadı. Kocaeli sömürünün ve hak gaspının yoğun olduğu bir şehir olmakla birlikte hak arayışının da şehridir. Buradan emekçi arkadaşlarımızın direnişini selamlıyorum. Sizin direnişiniz HDP’nin direnişidir” dedi.

“AKP 7 HAZİRANIN İNTİKAMINI ALIYOR”

Buldan konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Ülke bu haldeyken iktidarın sözlerine baktığımızda sanki işler gayet yolunda bir hava estirilmeye çalışıyoruz. Bu yalanlara inanacak kimseyi bulamadıklarını da biliyoruz. Halk her şeyin farkındadır. Sabırsızlıkla sandığı bekliyor. Baskı ile zorla şiddet politikaları ile OHAL ile iktidar ömürlerini uzatmanın yolunu arıyor. HDP hakkında kapatma davası açtıklarını herkesin iyi bilmesin isterim. Yalan üstüne yalan ürettiler. Amaç HDP’nin siyasetteki değişim gücünü ve rolünü engelleyip gücünü kırmaktır. Siyaseti rekabet amacı değil intikam amacı ile yaptıklarını görüyoruz. Sevgili Selahattin Demirtaş başta olmak üzere binlerce arkadaşımız cezaevlerinde rehin olarak tutuluyor. AKP 7 Haziran’ın intikamını alıyor. Yeni 7 Haziranlar yaşamamak için HDP’yi kapatma peşinde düştüler.

“HDP HESAPLARINI BOZMAKTADIR”

Siyasi hırsızlık olan kayyum politikasını Türkiye’nin her yerine yaydılar. Bütün bu yapılanların tek nedeni faşizme kaybettirmemizdendir. Kapatma davası da Kobani kumpas davası da HDP’yi kapatma amaçlı sinsi bir plandır. Yapıkları tüm hesaplar planlar HDP’ye çarpmaktadır. HDP sürekli hesaplarını bozmaktadır ve bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Günlerdir sahadayız. Bütün bölgeleri tek tek gezmekteyiz. Adaletten yana olan herkesle birlikte olduk. Demokrasi ittifakı tam olarak budur. Değişim isteyen, barış isteyen demokratik bir ortamda eşitçe yaşamak isteyen ortak ittifaklardır. HDP’siz bir yaşam ve HDP’siz bir Türkiye hayali olanlara izin vermedik izin de vermeyeceğiz. Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

“KAPALI BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Genel Başkan Buldan’ın ardından söz almak isteyenlere sırsı ile söz verildi. EMEP İl Başkanı Arzu Erkan kürsüde gerçekleştirdiği konuşmada, “24 Haziran seçimlerinden bu yana Türkiye iki kutup arasında sıkışmış durumda. Kapalı bir tablo ile karşı karşıyayız. Çalışma koşullarımız oldukça ağırlaştı. Daha baskıcı bir rejim karşısında nefes alamayan bir duruma getirildik. Mevcut iktidar ve onun uygulamalarına sesini çıkaran herkesin bastırılmaya çalıştığı bir tablodayız” dedi.

CHP’Lİ YURDAGÜL’DEN HDP’YE TEBRİK

Erkan’ın ardından Demokrasi Platformu sözcüsü CHP eski Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül çıktı. HDP örgütlerinde çalışanları kutlayan Yurdagül, “Örgütlerde çalışan arkadaşlarımı kutluyorum. Böylesine baskı ortamında HDP’nin kapılarını açık tutabilmek başlı başına özveri gerektiriyor. Hukuk ve demokrasi açısından geçmişin kırıntılarını arar hale geldik. Vekilimizin karşılaştığı muamle hukukun yerle yeksan olduğunun bir göstergesi. Ellerinde hiçbir belge olmadan dava açılması hukukun mumla arandığının bir göstergesi. Haziran 2023’te Türkiye seçim ortamına girecek. Son yerel seçimde HDP gücünü gösterdi. Dim dik ayakta durdu. Büyükşehirlerde iktidar partisine seçim kaybettirdi. HDP’nin karşı karşıya kaldığı hukuksuzluğun sebebi 2019 yerel seçimlerdir” şeklinde konuştu.

“PAZARLIKSIZ ÜZERİNİZE DÜŞENİ YERİNE GETİRDİNİZ”

HDP ile birlikte muhalif güçler kazanabilir diyen Yurdagül, “Bu Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin şeklinde olmaz. Bu bir program gerektirir. Yoksa eski tas, eski hamam devam eder. HDP’liarkadaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Hiçbir pazarlık yapmadan üzerinize düşeni fazlasıyla yerine getirdiniz. Önümüzdeki seçimde bunun bir yazılı metne dönüşmesi gerekiyor. Parti militanı gibi çalışan memurlar, valiler müdürler var. Bunların hesabının sorulacağının ifade edileceği bir metin yazılmalı. Hukuksuz kararları verenlerden de, kayyumlar da hesap sorulmalı. Görevi makamı ne olursa olsun bunların hesapları sorulmalı” ifadelerini kullandı.

“HDP ÜYESİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Son olarak konuşan Avrupa Birliği eski Bakanı Ali Haydar Konca, “2015’ten beri partiye saldırıların özünde bu yatıyor. HDP kendi duruşuyla gurur duymalıdır. Mesele kapatılma sorunu değil faşizmin kurumlaşıp kurumlaşmaması sorunudur. Bu toplum ve bu kuruluşlar için faşizm bir sınavdır ve son dönemeçtir. HDP’nin kendine özgü çalışma sistemiyle düzenlemeler yapılmalıdır. Kendi propaganda çalışmalarını düzeltmelidir. HDP bunu yapıyor. HDP’nin diğer muhalefet partilerine düşen önemli görevleri yapması gerekiyor. Ben HDP Üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Bu sözlerimi Demokrasi Girişimi Üyesi olarak da söylemek istiyorum. Demokrasi Girişimi Toplantısı’nda biz bugünü yıkabilmek, yeniden demokratik sistemi kurabilmek için önümüze hedefler koymalıyız” dedi.

“İŞÇİ SINIFLARINI ÖRGÜTLEMEK GEREKİYOR”

Konca konuşmasının devamında, “HDP’nin ötesinde bir asgari program çerçevesinde bir araya gelmemiz lazım. Seçim zamanı birbirlerini desteklemesi, oy verip oy alması bu ülkenin sorunlarını çözmez. İşçi sınıfının sorunlarını, kadın sorunlarını gündemine almayan bir siyasal iktidarın bu ülkenin sorunlarını çözmesi mümkün değildir. Bir çalışma yürüterek işçi sınıflarına yönelik örgütlemek gerekiyor. Aramızda sivil olup farklı siyasi görüşlerden olan arkadaşlar da var. Herkesin kendi görüşü peşinden koşması normaldir. Ama bu arkadaşların kendi siyasi partileri içerisinde çalışma yapmaları temel bir görev olmalıdır. Bu konuda partilerin çalışma yapması gerekiyor. Yurtdışında da faşist çalışmanın önlenmesi açısından faaliyetler yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.