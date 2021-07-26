Boğalar’ı Diga ile devirdik! “1-0”

Kocaelispor, Bolu kampındaki ilk toplamdaki üçüncü antrenman maçını 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile oynadı. Yeşil siyahlılar mücadeleyi takımda “Diga” olarak çağrılan Bahattin Köse’nin golü ile 1-0 kazandı. Takımın özellikle ilk yarıdaki futbolu hayli beğenildi.

PAS BENHUR’DAN, GOL BAHATTİN’DEN

Bolu Vonresort Otel 1 No’lu sahada oynanan maçın ilk 45 dakikasında Kocaelispor başarılı bir futbol ortaya koydu. Kalesinde pozisyona izin vermeyen yeşil siyahlılar Bahattin ile 27. dakikada öne geçti. Benhur’un şık pasında kaleci Alperen’i karşısında gören Bahattin topu Alperen’den kurtardı ve sağ ayağı ile boş kaleye yuvarladı. Aynı futbolcu Antalya ve Rize filelerini de havalandırmasını bilmişti.

YENİLERDEN MEHMET TAŞ OYNADI

İlk yarıda kalan süre içerisinde oyunun hakimi olan Kocaelispor, final pasları ile ilgili sorun yaşadı ve 3 önemli pozisyonu geliştiremezken devre 1-0 sona erdi. İki takım da ikinci yarıda bol bol oyuncu değiştirdi. İkinci 45 dakikada takımlar net sayılabilecek bir pozisyon bulamadı. Orta saha şeklinde geçen maçta yeni transferlerden Mehmet Taş stoperde forma giyerken futbolu beğenildi.

SADECE MERVAN SÜRE BULAMADI

Tüm bölgelerde ne yaptığını bilen, bilinçli bir kimlikle sahada yer alan Kocaelispor skoru ve oyunu tutmasını bildi ve üçüncü antrenmanı maçını da kazanmasını bildi. Oynanan futbol yaklaşan lig öncesi umut verirken Bolu’daki mücadeleyi yaklaşık 150 taraftar da izledi. Kocaelispor’da Musa Nizam hastalığı, Semih ve Taha Batuhan da sakatlıkları nedeni ile İstanbulspor maçında oynayamadı. Kadroda olmasına ve ilk yarıda ısınmasına rağmen Mervan süre bulamayan tek isimdi.

TAHA BATUHAN 1 AY YOK

Bu maçın ardından Kocaelispor’un yeni file bekçisi Korcan için imza töreni düzenlendi, yönetim kurulu da haftalık toplantısını Bolu’da yaptı. Bir erteleme olmazsa Kocaelispor 31 Temmuz’da Süper Lig takımlarından Adana Demirspor ile karşılaşacak. Öte yandan Kocaelispor’un başarılı stoperlerinden Taha Batuhan Yayıkcı antrenmanda sakatlanmıştı. Başarılı futbolcunun MR sonucunda sol diz iç menisküsünde 1. derecede yırtık tespit edildi. Batuhan’ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL - Bolu

KOCAELİSPOR: 1

İSTANBULSPOR: 0

KOCAELİSPOR: İsmet***, Cisse*** (İsa***), Atila*** (Denizalp***), Diogo*** (Mehmet Taş***), Mevlüt***, Mandjeck*** (Mesut***) Yılmaz*** (Yiğitali**), İrfan*** (İlyas Kubilay**) Pereria*** (Tisdell**), Benhur*** (Dilaver**), Bahattin*** (Dino**)

İSTANBULSPOR: Alperen**, Emrecan**, Patrick**, Duhan**, Melih**, Dijlan**, Muammer**, Ethemi**, Abazaj**, Aldin**, İbrâhim**

GOL: Dk. 27: Bahattin (Kocaelispor)