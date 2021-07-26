26 Tem 2021 - 22:05- Gündem G: 26 Tem 2021 - 22:08

"Telafisi acı tecrübelere sebep olabilir"

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 26 Temmuz 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti.

"Telafisi acı tecrübelere sebep olabilir" mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 26 Temmuz verilerine göre, 224 bin 198 test yapıldı.

16 BİNİ DE AŞTI

Vaka sayılarında ise korkutan atış sürüyor. Son 24 saatte, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 63 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 585 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: TELAFİSİ ACI TECRÜBELERE SEBEP OLABİLİR

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 64.00, ikinci doz ortalaması yüzde 38.21, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 67 milyon 466 bin 786 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Siirt, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.

# aşı, sağlık, covid-19, fahrettin koca

26 Tem 2021 - 22:05 - Gündem

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