Olay, Körfez Yeniyalı Mahallesi Çavuş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde olan 54 YA 631 plakalı Volkswagen marka minibüs, iddialara göre freninin boşalması neticesinde hareket ederek park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın ardından minibüs alevlere teslim oldu. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın otomobile sıçramadan söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
26 Tem 2021 - 22:12- Asayiş Güncelleme: 26 Tem 2021 - 22:14
Park halindeki otomobile çarpan minibüs alev alev yandı
Körfez'de park halindeyken hareket edip, park halindeki bir otomobile çarpan minibüs alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.