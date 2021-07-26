26 Tem 2021 - 22:12- Asayiş G: 26 Tem 2021 - 22:14

Park halindeki otomobile çarpan minibüs alev alev yandı

Körfez'de park halindeyken hareket edip, park halindeki bir otomobile çarpan minibüs alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Park halindeki otomobile çarpan minibüs alev alev yandı mask

Olay, Körfez  Yeniyalı Mahallesi Çavuş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde olan 54 YA 631 plakalı Volkswagen marka minibüs, iddialara göre freninin boşalması neticesinde hareket ederek park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın ardından minibüs alevlere teslim oldu. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın otomobile sıçramadan söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Sokak, itfaiye, Yangın

26 Tem 2021 - 22:12 - Asayiş

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