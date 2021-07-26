Korcan Çelikay imzayı attı

Kocaelispor’da dış transfer çalışmalarında sona gelindi. Kaleci departmanı için düşünülen Korcan Çelikay ile her konuda anlaşma sağlandı. Dün Bolu’da maçtan sonra resmi imzalar atıldı

8 NUMARA VE YERLİ SANTRFOR

Geçen sezon Ankaragücü’nde oynayan, yeni sezon öncesinde Süper Lig takımlarından Altay ile görüşen ancak Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin transfer listesinde bulunmadığı için transferinde pürüz çıkan Korcan Çelikay’ın bonservisi elinde bulunuyordu. 33 yaşında ve 1.94 boyundaki kaleci Ankaragücü dışında Sivas, Diyarbakır ve Beşiktaş gibi takımlarda da oynadı. Kocaelispor’un atak orta saha oyuncusu (8 numara) ve yerli santrfor için temasları devam ediyor.