Korcan Çelikay imzayı attı

Kocaelispor’da dış transfer çalışmalarında sona gelindi. Kaleci departmanı için düşünülen Korcan Çelikay ile her konuda anlaşma sağlandı. Dün Bolu’da maçtan sonra resmi imzalar atıldı
8 NUMARA VE YERLİ SANTRFOR
Geçen sezon Ankaragücü’nde oynayan, yeni sezon öncesinde Süper Lig takımlarından Altay ile görüşen ancak Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin transfer listesinde bulunmadığı için transferinde pürüz çıkan Korcan Çelikay’ın bonservisi elinde bulunuyordu. 33 yaşında ve 1.94 boyundaki kaleci Ankaragücü dışında Sivas, Diyarbakır ve Beşiktaş gibi takımlarda da oynadı. Kocaelispor’un atak orta saha oyuncusu (8 numara) ve yerli santrfor için temasları devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.