26 Tem 2021 - 20:00- Spor G: 26 Tem 2021 - 23:30

Korcan Çelikay imzayı attı
Korcan Çelikay imzayı attı mask

Kocaelispor’da dış transfer çalışmalarında sona gelindi. Kaleci departmanı için düşünülen Korcan Çelikay ile her konuda anlaşma sağlandı. Dün Bolu’da maçtan sonra resmi imzalar atıldı

8 NUMARA VE YERLİ SANTRFOR

Geçen sezon Ankaragücü’nde oynayan, yeni sezon öncesinde Süper Lig takımlarından Altay ile görüşen ancak Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin transfer listesinde bulunmadığı için transferinde pürüz çıkan Korcan Çelikay’ın bonservisi elinde bulunuyordu. 33 yaşında ve 1.94 boyundaki kaleci Ankaragücü dışında Sivas, Diyarbakır ve Beşiktaş gibi takımlarda da oynadı. Kocaelispor’un atak orta saha oyuncusu (8 numara) ve yerli santrfor için temasları devam ediyor.
# Kocaelispor, Mustafa

26 Tem 2021 - 20:00 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.998.573 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Milli Takımın kalesi Sıla’ya emanet mask
Milli Takımın kalesi Sıla’ya emanet
Ata sporumuz Güreşin kalbi Sekapark er meydanında atacak mask
Ata sporumuz Güreşin kalbi Sekapark er meydanında atacak
Brunga’daki zemin 6 Ağustos’a kadar yetişir mi? mask
Brunga’daki zemin 6 Ağustos’a kadar yetişir mi?
Milli kriketçilerimiz Denizli’de kampa girdi mask
Milli kriketçilerimiz Denizli’de kampa girdi
Antrenörlere son uyarı !.. mask
Antrenörlere son uyarı !..
Hey gidi günler !.. mask
Hey gidi günler !..
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL