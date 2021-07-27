Korcan Çelikay: Kaptan olarak sorumluluğu üzerime alıyorum

Kocaelispor ile 2 yıllık anlaşma sağlayan tecrübeli kaleci KorcanÇelikayimza töreninde konuştu. Korcan aldığı sorumluluğun fakında olduğunu ifade etti.

BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM

Kocaelispor’a transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Korcan şu şekilde konuştu: Daha öncesinde de farklı büyük camialarda oynadım. Kocaelispor gibi büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Taraftarımızı, yönetimimizi, hocamızı ve ortamın nasıl olduğunu tecrübe ettim. Öncelikle benim şu an burada bulunmamda emeği geçen başkanımıza, hocalarımıza ve Kocaelispor için iyi şeyler söyleyen herkese teşekkür ediyorum.

TAŞIN ALTINA GÖVDEMİ DE KOYACAĞIM

Elbette ki her oyuncu önce kendisi için oynar asıl amacımız kulübün başarılı olmasıdır. Zaten ben de kendi performansımla bunu ortaya koyacağım. Böyle bir kulübe kaptan olarak gelmek de ayrıcagurur verici bir olay. Benim için bu güveni duyan ve görevi veren yönetimimize teşekkür ederim. Yapılması gerekenlerin farkındayım. Bu sorumluluğu alıyorum ve yeri geldiğinde taşın altına gövdemi de koyacağım. Bu takımı inşallah en iyi yerlere getireceğiz.

HİÇBİR ŞAMPİYONLUK KOLAY DEĞİL

4 gündür buradayım. Takımın uyumu ve enerjisi çok güzel. Galibiyetlerle gidiyoruz. Bu havayı bozmadan lige iyi başlayıp inşallah ligi iyi yerde bitireceğiz.Sezon kesinlikle kolay geçmeyecek. Çok güçlü şehir takımları var. Belki de en fazla kitleye sahip olan kulüp de Kocaelispor. Hangi ligde olursanız olun şampiyonluğun hiçbiri kolay değil. Bizler her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız.

KOCAELİSPOR İSMİ OLUNCA DÜŞÜNMEDİM

Maça çıkınca, o 90 dakikada rakibin kim olduğu çok önemli olmamalı. “Biz nasılız?” sorusu bizim için daha yerinde olur. Biz iyi olursak her şey de yolunda gider. Kocaelispor’a gelmeden önce Süper Lig’den 3 alternatifim vardı. Maddiyattan ziyade manevi anlamda istediğim koşullar oluşmadı. Başkanımız, yönetim kurulu ve hocamız hakikaten uzun süreden beri çok istediler. Kariyerim açısından bir değerlendirme yaptığımda 1. Lig’de sıradan bir takım asla tercih etmezdim. Ama Kocaelispor ismi olunca karar vermem zor olmadı.