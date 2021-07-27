Hürriyet, Kocaelispor maçları için passolig başvurusunu yaptı

TFF. 1 Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor’un maçlarını yeni sezonda da tribünden taraftarlarla birlikte izleyecek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, passolig başvurusunu yaptı. Başkan Hürriyet, passolig başvurusunda bulunmak isteyen taraftarlar için yarından itibaren stant kurulacağını söyledi.

SONU 41 İLE BİTEN ÜYELERİN ÜCRETLERİ İZMİT BELEDİYESİNDEN

Kocaelispor taraftarı, Kocaelispor’un TFF. 1. Lig’teki maçlarını izlemek için stada passoligle giriş yapacak. İzmit Belediyesi de Kocaelispor maçlarını tribünden izlemek isteyen vatandaşlar için yarından (salı) itibaren İzmit Belediyesi Belsa Plaza Hizmet Binası önünde stant kurarak passolig başvurusu için taraftarlara yardımcı olacak. İzmit Belediyesi önünde yapılan başvuru sayılarında sonu 41 ile biten (41,141,241,341...) başvuru sahiplerinin 55 TL’lik ücretleri İzmit Belediyesi üst yöneticileri tarafından karşılanacak.