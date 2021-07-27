27 Tem 2021 - 09:06- Spor G: 27 Tem 2021 - 09:08

Hürriyet, Kocaelispor maçları için passolig başvurusunu yaptı

Kocaelispor’un sıkı bir taraftarı olan ve maçları protokol tribünü yerine taraftarın içinde izleyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, passolig başvurusunu yaptı. 
Hürriyet, Kocaelispor maçları için passolig başvurusunu yaptı mask

TFF. 1 Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor’un maçlarını yeni sezonda da tribünden taraftarlarla birlikte izleyecek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, passolig başvurusunu yaptı. Başkan Hürriyet, passolig başvurusunda bulunmak isteyen taraftarlar için yarından itibaren stant kurulacağını söyledi.

SONU 41 İLE BİTEN ÜYELERİN ÜCRETLERİ İZMİT BELEDİYESİNDEN

Kocaelispor taraftarı, Kocaelispor’un TFF. 1. Lig’teki maçlarını izlemek için stada passoligle giriş yapacak. İzmit Belediyesi de Kocaelispor maçlarını tribünden izlemek isteyen vatandaşlar için yarından (salı) itibaren İzmit Belediyesi Belsa Plaza Hizmet Binası önünde stant kurarak passolig başvurusu için taraftarlara yardımcı olacak. İzmit Belediyesi önünde yapılan başvuru sayılarında sonu 41 ile biten (41,141,241,341...) başvuru sahiplerinin 55 TL’lik ücretleri İzmit Belediyesi üst yöneticileri tarafından karşılanacak.
# Kocaelispor, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

27 Tem 2021 - 09:06 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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