İzmit’te, kurban bağışları ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye ulaştı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere düzenli erzak yardımının yapıldığı Gıda Bankası, Kurban Bayramı’nda da yüzleri güldürdü. Hayırsever vatandaşların Gıda Bankası’na bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye ulaştıran İzmit Belediyesinin başlattığı kampanya yoğun ilgi gördü.

İZMİT’TE DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Kurban Bayramı vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti bağışında bulunmak isteyen hayırseverler, bağışlarının güvenli bir şekilde dağıtılması amacıyla İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ulaştı. Kurban paylarını bayramın 2, 3 ve 4’üncü günü Gıda Bankası’na getiren hayırseverler sayesinde 450 kilonun üzerinde kurban eti toplandı. Hijyenik koşullarda muhafaza edilerek yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye güvenle ulaştırılan bağışlar ile İzmit’te dayanışma örneği sergilendi.