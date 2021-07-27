27 Tem 2021 - 09:16- Gündem G: 27 Tem 2021 - 09:24

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Hava sıcaklıkları artacak
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Hava sıcaklıkları artacak mask

Kocaeli Valiliği sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirterek uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Hava sıcaklıkları Marmara bölgesinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Hava sıcaklıklarının yarından (27.07.2021 Salı) itibaren artmaya başlayarak, hafta boyunca Marmara Bölgesinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Tekirdağ’da 31-32, İstanbul, Sakarya, Yalova’da 32-34, Kocaeli’nde 33-36, Kırklareli’nde 33-37 Edirne’de 36-39 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta boyunca 27.07.2021 – 31.07.2021 tarihleri arasında bölgemizde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."
# Kocaeli Valiliği

27 Tem 2021 - 09:16 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.013.895 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit’te, kurban bağışları ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye ulaştı mask
İzmit’te, kurban bağışları ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye ulaştı
İzmit sokaklarında müzik, türkülerle devam edecek mask
İzmit sokaklarında müzik, türkülerle devam edecek
İş Mahkemeleri’nde son rötuşlar yapılıyor mask
İş Mahkemeleri’nde son rötuşlar yapılıyor
Kordon’daki oyun parkı ailelere nefes aldırdı mask
Kordon’daki oyun parkı ailelere nefes aldırdı
Kartepe’ye “Kocaman” bir ek hizmet binası daha mask
Kartepe’ye “Kocaman” bir ek hizmet binası daha
Kentin “First Lady’leri Ereğlili kadınlara destek verdi mask
Kentin “First Lady’leri Ereğlili kadınlara destek verdi
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL