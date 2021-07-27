Meteoroloji tarih vererek uyardı: Hava sıcaklıkları artacak

Kocaeli Valiliği sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirterek uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Hava sıcaklıkları Marmara bölgesinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Hava sıcaklıklarının yarından (27.07.2021 Salı) itibaren artmaya başlayarak, hafta boyunca Marmara Bölgesinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Tekirdağ’da 31-32, İstanbul, Sakarya, Yalova’da 32-34, Kocaeli’nde 33-36, Kırklareli’nde 33-37 Edirne’de 36-39 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta boyunca 27.07.2021 – 31.07.2021 tarihleri arasında bölgemizde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."