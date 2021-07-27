27 Tem 2021 - 10:29- Gündem G: 27 Tem 2021 - 10:31

İnşaat işleri yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İnşaat işleri yaptırılacak

27 Tem 2021 - 10:29 - Gündem

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