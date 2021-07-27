Hak sahipleri tapularına kavuşuyor

Darıca’yı daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe olarak geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme ağırlık veren Darıca Belediyesi, kenti yenilemek için projeler geliştiriyor. Vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göreve geldikten sonra Kentsel Dönüşüm Şefliği kurulması yönünde talimat verirken belediye bünyesinde oluşturulan Kentsel Dönüşüm Şefliği çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

329 KONUTLUK DÖNÜŞÜM

Depremde hasar görmüş binaların yıkılarak yerine daha modern ve sağlam yapılar yapılmasını amaçlayan Darıca Belediyesi, bu kapsamda ilk olarak yıllardır kanayan yara olan Emek Mahallesi 256 Evler bölgesinde kentsel dönüşüm çalışması başlattı. Geleceğe huzurla bakan yeni Darıca için çalıştıkların ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilk etapta Emek Mahallesi 256 Evler bölgesinde belediyenin garantörlüğünde 329 dairelik kentsel dönüşümün startını verdiklerini söyledi.

TAPU DAĞITIM TÖRENİ DÜZENLENECEK

168 hak sahibi ile teker teker görüşülerek evler yıkılırken yerine 329 dairelik modern ve sağlıklı binalar yapılıyor. 256 Evler bölgesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bloklar da bir bir yükseliyor. Toplam 10 blok ve 329 daireden oluşan 256 Evler Kentsel Dönüşüm Projesinde 3 adet de dükkan bulunuyor. Sığınak, su deposu, açık teras, çift asansör, açık ve kapalı otopark, yeşil alan ve park ile sosyal donatı alanlarından oluşan proje, bölgede bir ilk olma özelliğini taşıyor. Oldukça titiz ve hızlı bir çalışmanın yürütüldüğü projede 80 daireden oluşan ilk etapta tapu dağıtım töreni düzenlenecek. 29 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’da kentsel dönüşümün gerçekleştiği alanda (100. Yıl Atatürk Ortaokulu yanı) düzenlenecek tapu dağıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte AK Parti Kocaeli milletvekilleri ve bölge protokolü katılacak. Vatandaşların da yer alacağı törende hak sahiplerine tapuları dağıtılacak.

BIYIK: “BİR HAYAL GERÇEK OLUYOR”

Darıca genelinde kentsel dönüşüm projelerini yaygınlaştırmak istediklerini ve bir hayali gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kentsel dönüşüm kapsamında Emek Mahallesi 256 Evler bölgesinde yıkımların ardından inşaat çalışmaları başladı. 168 hak sahibiyle birebir görüşüp, anlaşarak geldik bugünlere. Hemşerilerimizin rızasını alarak, dönüşümü gerçekleştiriyoruz. İnşallah en kısa zamanda belediyemizin garantörlüğünde kentsel dönüşüm tamamlandığında burada yaşayan mahalle sakinlerimiz daha güzel ve daha modern yapılarda yaşayacak. Darıca’da bir hayal gerçek oluyor. Darıca Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın iş birliği ile bu hayali gerçekleştiriyoruz. Büyük bir işi başardığımız ve sonuna doğru geldiğimiz için mutluyuz” diye konuştu.