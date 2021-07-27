27 Tem 2021 - 10:56- Gündem G: 27 Tem 2021 - 10:58

E-scuter işletmesi için başvurular alınıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, e-skuter işletmesi yapacak firmaların başvurularını alıyor.
E-scuter işletmesi için başvurular alınıyor mask

Paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği yapacak firmalar ile kullanıcıların uyması gereken kuralları belirleyen “Elektrikli Skuter Yönetmeliği” doğrultusunda çalışmaların yapılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda e-skuter işletmecileri 15 Temmuz ve 15 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na başvuru yapacak.

SON TARİH 15 AĞUSTOS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli skuter için gerekli adımları atmış, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanan yönetmeliğe göre, çalışacağı belirtilmişti. Bu kapsamda paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti, sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişilerce gerçekleştirilebilecek. Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği yapacak firmaların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi, yerel makamlardan e-skuter izni alarak faaliyet gösterebileceği belirtildi. Bunun ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerekli çalışmalarını tamamladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünce e-skuter işletmesi yapacak firmaların başvuruları alınmaya başlandı.

İSTENEN BELGELER

E-skuter işletmecileri 15 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerekiyor. Müracaat sırasında işletmecilerden Bakanlık tarafından verilen yetki belgesi ve işletmelerin hizmet vereceği ilçeler, bu ilçelerdeki skuter sayısı ile çalışma alanlarını gösteren kroki isteniyor.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım

27 Tem 2021 - 10:56 - Gündem

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