İzmit Tiyatro Günleri ‘Komedya’ ile başladı

İzmit Belediyesinin, pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçen yerel tiyatro topluluklarını tekrar sahnelere döndürdüğü İzmit Tiyatro Günleri programı kapsamında ilk oyun dün akşam Alternaif Tiyatro Sahnesi’nde izleyiciyle buluştu. Alternaif Tiyatro Oyuncuları; Meriç Sancaktar, Beste Tatlıses, Balamir Duran, Tolga Özatıcı, Batuhan Uysal, Tufan Serezli, Güngör Akkur ve Barış Ertaş ile teknik ekipte Metin Sur ve Ceren İçen’in sahnelediği doğaçlama türündeki ’Komedya’ tiyatro severlerden büyük beğeni aldı.
GÖSTERİLER DEVAM EDECEK
İzmit Belediyesi sahnesi ve repertuarı olan yerel tiyatro topluluklarına destek vermeyi sürdürecek. İzmit Tiyatro Günleri programı kapsamında bugün saat 20.00’de 262 Tiyatro oyuncuları tarafından Müzikli Çocuk Masalları, Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da İzmitlilerle buluşacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.