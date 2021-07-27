27 Tem 2021 - 11:12- Gündem G: 27 Tem 2021 - 11:14

İzmit Tiyatro Günleri ‘Komedya’ ile başladı

İzmit Belediyesinin, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sahne sanatı emekçilerini desteklemek amacıyla düzenlediği İzmit Tiyatro Günleri ‘Komedya’ ile başladı
İzmit Tiyatro Günleri ‘Komedya’ ile başladı mask

İzmit Belediyesinin, pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçen yerel tiyatro topluluklarını tekrar sahnelere döndürdüğü İzmit Tiyatro Günleri programı kapsamında ilk oyun dün akşam Alternaif Tiyatro Sahnesi’nde izleyiciyle buluştu. Alternaif Tiyatro Oyuncuları; Meriç Sancaktar, Beste Tatlıses, Balamir Duran, Tolga Özatıcı, Batuhan Uysal, Tufan Serezli, Güngör Akkur ve Barış Ertaş ile teknik ekipte Metin Sur ve Ceren İçen’in sahnelediği doğaçlama türündeki ’Komedya’ tiyatro severlerden büyük beğeni aldı.

GÖSTERİLER DEVAM EDECEK

İzmit Belediyesi sahnesi ve repertuarı olan yerel tiyatro topluluklarına destek vermeyi sürdürecek. İzmit Tiyatro Günleri programı kapsamında bugün saat 20.00’de 262 Tiyatro oyuncuları tarafından Müzikli Çocuk Masalları, Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da İzmitlilerle buluşacak.
# çocuk, İzmit belediyesi

27 Tem 2021 - 11:12 - Gündem

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