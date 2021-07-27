BİLNET Kocaeli öğrencileri istedikleri okullara yerleşti

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Zirvede %95 kitlesel başarıyla bu yıl da adından söz ettiren BİLNET Kocaeli öğrencileri ilk tercihlerinde istedikleri okullara yerleşerek, hayallerine kavuştu.

BİLNET BAŞARISINI SÜRDÜRDÜ

Açıldığı yıldan itibaren sistemli akademik çalışmaları, rehberliği, yabancı dil eğitimi ve uygulamalı ders alanlarıyla fark yaratan; deneyimli yönetim ve öğretim kadrosuyla öğrencilerin spordan sanata her alanda gelişimini önemseyen BİLNET Kocaeli, bu yılki LGS sınavında da başarısını sürdürdü. Türkiye sıralamasında 400 ile 500 puan arası zirveyi temsil eden ilk %10’luk dilimde öğrencilerinin %95’i ile yer alarak adından söz ettirdi. Önceki gün açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre BİLNET Kocaeli öğrencilerinin ilk tercihlerinde istedikleri okullara syerleştikleri de görüldü. Aralarında Tevitöl, Koç, Çapa Fen gibi eğitimde Türkiye çapında marka olmuş eğitim kurumlarının yanı sıra tecihlerin tamamının nitelikli okullardan oluşması dikkat çekti. BİLNET Kocaeli öğrencilerinin tercihleri şu şekilde oluştu: Tevitöl (2), Koç Lisesi (2), Çapa Fen Lisesi (1), Enka Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi (2), BİLNET Fen ve Anadolu Lisesi (16), Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi (1), Kocaeli Fen Lisesi (1), Şehit Özcan Kan Fen Lisesi (4), Muammer Dereli Fen Lisesi (3), Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi (2), Merkez Bankası Anadolu Lisesi (2), Gölcük Fen Lisesi (3), Tarsus Amerikan Koleji (1), Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi (1), Kandilli Kız Lisesi (1), Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi (6).