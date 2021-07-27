Başiskele’de Ücretsiz Yaz Spor Okulları başladı

Geleceğin hazinesi çocuklara ve gençlere değer veren ve Başiskele’de Genc-i Âlâ Hareketi’ni başlatan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla Başiskele Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla 4 - 16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz Yaz Spor Okulları başladı. Başiskele’de geleceğin teminatı çocuklarımızın beklentilerini karşılamak, ilçede spor kültürünü oluşturarak sağlıklı yaşama destek vermek, toplumun her kesimine kamuoyu yararı sağlamak amacıyla açılan yaz spor okullarına yoğun ilgi var. Başiskele Belediyesi tarafından gençler için tasarlanan ve yayına başlayan Genc-i Âlâ internet sayfası https://genciala.basiskele.bel.tr/ üzerinden alınan kayıtlar sonrası 1217 öğrenci ücretsiz Yaz Spor Okulları’nda eğitimlere başladı.

9 FARKLI SPOR BRANŞI VAR

Başiskele’nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak Yaz Spor Okulları’nda karateden güreşe, masa tenisinden yüzmeye, basketboldan voleybola birçok spor branşı olacak. İlk etapta gelen talepler doğrultusunda 6 branşta eğitimlere başlayan spor okulları zaman ilerledikçe yeni branşlarda da eğitimlerine başlayacak. Yaz boyunca devam edecek olan Başiskele Belediyesi ücretsiz Yaz Spor Okulları’nda haftanın 5 günü eğitimler sürecek. Her bir öğrencinin 2 gün eğitim göreceği spor okullarında çocuklar hem eğlenecek, hem öğrenecek hem de fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak.