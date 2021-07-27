‘Komşu’da SEVİNDİK !

11-17 Temmuz 2021 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen üst minikler Türkiye boks şampiyonasında Sevindik sporun başarılı sporcularından Enes Köroğlu 90 kg ile başarılarına bir yenisini daha ekleyip yeniden şampiyon oldu. Böylece alt miniklerde şampiyonluğun tesadüf olmadığını 2021 şampiyonu olarak gösterdi
YENİ ENES’LER ŞAMPİYONLUK İÇİN SIRASINI BEKLİYOR
Sevindik spor kulüp başkanı Gökhan Bayramoğlu, elden edilen sevindirici haberin ardından yaptığı açıklamada, “Şampiyon sporcumuz Enes Köroğlu’nu ve antrenörümüz Selim Vinçoğlu’nu can-ı gönülden kutluyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonumuz Enes Köroğlu ülkemizi temsil edecek ve şampiyonluk sevincini tekrar bizlere yaşatacağına inanıyorum. Yıllardan beri sistematik çalışmanın meyvelerini alıyoruz. Boksta yeni yüzler kazandırmaya devam edeceğiz. Bunun için teknik kadromuz ve antrenörümüz Selim Vinçoğlu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hedefimiz büyük ve yolumuz uzun. Yeni Enes’ler şampiyonluk için sırasını bekliyor” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.