‘Komşu’da SEVİNDİK !

11-17 Temmuz 2021 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen üst minikler Türkiye boks şampiyonasında Sevindik sporun başarılı sporcularından Enes Köroğlu 90 kg ile başarılarına bir yenisini daha ekleyip yeniden şampiyon oldu. Böylece alt miniklerde şampiyonluğun tesadüf olmadığını 2021 şampiyonu olarak gösterdi

YENİ ENES’LER ŞAMPİYONLUK İÇİN SIRASINI BEKLİYOR

Sevindik spor kulüp başkanı Gökhan Bayramoğlu, elden edilen sevindirici haberin ardından yaptığı açıklamada, “Şampiyon sporcumuz Enes Köroğlu’nu ve antrenörümüz Selim Vinçoğlu’nu can-ı gönülden kutluyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonumuz Enes Köroğlu ülkemizi temsil edecek ve şampiyonluk sevincini tekrar bizlere yaşatacağına inanıyorum. Yıllardan beri sistematik çalışmanın meyvelerini alıyoruz. Boksta yeni yüzler kazandırmaya devam edeceğiz. Bunun için teknik kadromuz ve antrenörümüz Selim Vinçoğlu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hedefimiz büyük ve yolumuz uzun. Yeni Enes’ler şampiyonluk için sırasını bekliyor” dedi.