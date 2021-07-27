Nebi yuvada kalıyor

Transfer döneminde ismi bazı kulüpler ile anılan Darıca Gençlerbirliği A.Ş’nin başarılı futbolcusu Nebi Tiryakioğlu yuvada kalıyor. Sarı yeşilliler ile sözleşmesi devam eden Nebi için belirlenen bonservis bedelini karşılayamayan talipli kulüpler, bu transferden vazgeçmek zorunda kalırken, yaz mevsimini ailesinin yaşadığı Hollanda’da geçiren Nebi’nin bugün takımının hazırlık kampına katılacağı öğrenildi. Tiryakioğlu, geçen sezon lig ve kupada 7 kez rakip fileleri sarsma başarısı göstermişti.