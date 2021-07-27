Darıca teke düştü

2021-22 sezonun hazırlıklarını teknik direktör Sarp Yiğit yönetiminde sürdüren Darıca Gençlerbirliği A.Ş, dün dozajı düşürdü. 3 gün üst üste çift antrenman programı yapan sarı yeşilliler, dün günü tek idmanla geçirerek nefes aldı. Günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştiren sarı yeşilliler, öğleden sonra dinlendi. Bugünden yeniden vites yükseltecek olan temsilcimiz, 1 Ağustos’a kadar yoğun bir hazırlık periyodu geçirecek.