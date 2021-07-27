27 Tem 2021 - 14:01- Spor G: 27 Tem 2021 - 14:06

Darıca, Derince hayırlı uğurlu olsun
Darıca, Derince hayırlı uğurlu olsun mask

2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi, bugün Ankara JR Marriot Oteli'nde yapılacak TFF Genel Kurul Toplantısı sonrasında, Ancyra Salonu'nda gerçekleşecek. Fikstür çekimlerine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

DARICA VE DERİNCE HEYECAN YAŞAYACAK

İki temsilcimizden Darıca 2.Grup, derince 3.Grup’ta yer alıyor. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. Fikstür çekim törenlerini TSYD üzerinden Genel Kurul'a akredite olan basın mensupları takip edebilecek. 

27 Tem 2021 - 14:01 - Spor

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