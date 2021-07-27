Hayli toparlandık

1.Lig’e hazırlanan Kocaelispor, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında üçüncü antrenman maçını 1. Lig’deki rakiplerinden İstanbulspor ile oynadı

EKSİKLER VARDI

Maçı Bahattin’in 27. dakikadaki golü ile kazanan yeşil siyahlı yönetim, hem kazanma alışkanlığını takıma adapte etmeye devam etti, hem de takım olma anlamında daha derin bilgiler elde etmemizi sağladı. Bolu kampında taktiksel çalışmalar ve oyun varyasyonları üzerinde çalışan Kocaelispor’da, İstanbulspor maçı da istediği gibi geçti. Semih, Musa Nizam, Taha Batuhan, Hasan Hatipoğlu gibi isimlerin olmadığı yeşil siyahlılar kalede İsmet, savunmada Cisse, Atila, Diogo, Mevlüt, önlerinde Yılmaz ve Mandjeck, solda Benhur, sağda Pereira, forvete yakın bölgede İrfan, ileride de Bahattin 11’i ile sahadaki yerini aldı.

DİOGO VE MEVLÜT İYİ İŞLER YAPTI

Kocaelispor’da özellikle ilk yarıda dikkati çeken noktaların başında, alan paylaşımı ve yardımlaşma geldi. Takım birbirine yakın ve diriydi. İki kanat beki Cisse ve Atila’nın sık sık hücumlara katkı sağlamasının yanında, geri dönüşlerindeki çabukluk dikkat çekti. Takımda belirgin olarak görülen bir diğer nokta da, savunmanın Diogo’ya emanet edilmesiydi. Bu maçta Diogo’nun partneri olan Mevlüt’ün de, maçın tamamında sahada kalsa da disiplini, tatlı sert oyunu ve yüksel aidiyet duygusuna sahip olduğu görüldü.

KALEDE SIKINTI OLMAZ

Kalede ise sıkıntı hiçbir zaman olmaz. İlk yarıda kaleyi koruyan İsmet gelen iki topu da kendisine yakışır şekilde çıkardı. İkinci yarıdaki kalecimiz Doğukan da sorun yaşatacak bir işe imza atmadı. İkinci yarıda süre bulan gençler İsa ve Denizalp bu takım için iyi birer yatırım olduklarını gösterdi. İsa bölgedeki oyuncu yokluğunda sağ bekte oynasa da yerini elinden geldiği kadar doldurdu. Yenilerden Mehmet Taş da zorunluluktan stoperdeydi ve deneyimi ile işini tereyağından kıl çeker gibi çözdü.

YİĞİTALİ ALİ: “BEN DE VARIM”

Tisdell boş alan bulduğunda vurup gidecek bir kimliğe sahip. Ancak oyun çeşitliliğini biraz daha artırmak zorunda. An itibari ile Tisdell alternatif kanat forvet gibi görünüyor. Dilaver’in geçen yıla oranla diri ve istekli olması iyi bir gelişme. Konsantre olmuş bir Dilaver’in neler yapabileceğini Kocaelispor camiası iyi biliyor. Yiğitali ilk kez sahne aldı ve aldığı süreyi iyi değerlendirdi, “Ben de varım” dedi.