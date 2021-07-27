27 Tem 2021 - 14:08- Spor G: 27 Tem 2021 - 14:10

Merkezde zenginlik hâkim
Merkezde zenginlik hâkim mask

Merkezdeki zenginlik teknik kadroyu zorlayacak. Maça kaptan olarak çıkan Mandjeck ile gerçek kimliğini bu sezon göreceğimiz Yılmaz savunma önünde oldukça formda görüldü. Özellikle savunma çıkışlarındaki merkez hamleleri ofans gücümüzü de olumlu yönde tetikliyor. Kanatlar, Benhur ve Pereira da iyi günündeydi. Özellikle Benhur adeta “Bu forma benim” diyor. Antalya, Rize ve son olarak İstanbul’u boş geçmeyen Bahattin geçen sezona nazire yapmaya devam ediyor. Bahattin’in diriliği, temposu ve hırsı yeni sezon öncesi umut veriyor.

27 Tem 2021 - 14:08 - Spor

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Merkezde zenginlik hâkim mask
Merkezde zenginlik hâkim
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