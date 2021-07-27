Dino ve Kubi iyi

İlyas Kubilay Yavuz Kocaelispor’un en kritik isimlerinden olacak. Kendisinden beklentiler yüksek. Kaliteli, ince pasları ve şutlarının yanında skora da katkı sunduğunda Kubilay heyecan yaratacaktır. Dino istekli, iştahlı… O da, yeşil siyahlılar da Dino üzerindeki ağırlığı attığında ligin enteresan işlerine imza atan futbolcularından olacak.