27 Tem 2021 - 14:09- Spor G: 27 Tem 2021 - 14:10

Dino ve Kubi iyi
Dino ve Kubi iyi mask

İlyas Kubilay Yavuz Kocaelispor’un en kritik isimlerinden olacak. Kendisinden beklentiler yüksek. Kaliteli, ince pasları ve şutlarının yanında skora da katkı sunduğunda Kubilay heyecan yaratacaktır. Dino istekli, iştahlı… O da, yeşil siyahlılar da Dino üzerindeki ağırlığı attığında ligin enteresan işlerine imza atan futbolcularından olacak.
# Kocaelispor

27 Tem 2021 - 14:09 - Spor

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