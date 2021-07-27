27 Tem 2021 - 14:09- Spor G: 27 Tem 2021 - 14:11

Ortam gerildi
Ortam gerildi mask
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Kocaelispor ile İstanbulspor arasında Bolu’da oynanan antrenman maçının ikinci yarısında futbolcular arasında gerilimli anlar yaşandı. İstanbulspor’un Kuzey Makedon oyuncusu Valon Ethemi, Kocaelispor’un Gineli oyuncusu Cisse’ye topsuz alanda temasta bulundu. Bunun üzerinde Kocaelisporlu futbolcular Cisse’nin etrafında toplandı ve Ethemi’yi resmen püskürttü. Kısa süreli elektriklenmenin ardından futbolcular sakinleştirildi. Maçın hakemi Eren Gökmen, Ethemi ile Kocaelispor’dan Mevlüt’e sarı kart gösterdi, hafif bir sakatlık geçiren Cisse ise maça devam edebildi.
# Kocaelispor

27 Tem 2021 - 14:09 - Spor

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