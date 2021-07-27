Ortam gerildi

Kocaelispor ile İstanbulspor arasında Bolu’da oynanan antrenman maçının ikinci yarısında futbolcular arasında gerilimli anlar yaşandı. İstanbulspor’un Kuzey Makedon oyuncusu Valon Ethemi, Kocaelispor’un Gineli oyuncusu Cisse’ye topsuz alanda temasta bulundu. Bunun üzerinde Kocaelisporlu futbolcular Cisse’nin etrafında toplandı ve Ethemi’yi resmen püskürttü. Kısa süreli elektriklenmenin ardından futbolcular sakinleştirildi. Maçın hakemi Eren Gökmen, Ethemi ile Kocaelispor’dan Mevlüt’e sarı kart gösterdi, hafif bir sakatlık geçiren Cisse ise maça devam edebildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.