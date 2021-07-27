ASD: Ambalaj ürün maliyetini artırmaz

İhracat, istihdam ve üretim için çalışan Türkiye Ambalaj Sektörü insan sağlığını korurken ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdürüyor. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “2020 yılında, pandemi başladığında Avrupa’da üretim çarkları durdu. Türkiye sanayisi ise bu dönemde virüse karşı tüm önlemlerini alarak üretmeye devam etti. Bizlerin çalışmalarını sürdürmesi; gıda, ilaç ve temizlik ürünleri sektörleri başta olmak üzere tüm sektörler için ambalaj tedariğini aksatmadan devam ettirdi” dedi.

SAĞLIĞIN KORUYUCUSU

Ambalajın ve ambalajlı gıdanın gelişmişliğin en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Zeki Sarıbekir, “Ambalajlı gıdanın en önemli katkısı insan sağlığına verdiği değerdir. Satın aldığımız ürünlerin temiz, güvenilir olması o ürünün ambalajına bağlıdır. Doğru ambalaj sayesinde katkı maddesine gerek kalmaz, doğru ambalaj gıdanın maliyetini düşürür. Ambalaj maliyeti günlük ihtiyaç ürünlerinin satış fiyatının genelde yüzde 3’ü ila 5’i arası ve bazı endüstriyel ürünlerde yüzde 10’u civarındadır. Gıda fiyatlarının yükselmesinden ambalaj sorumlu tutulamaz. Ambalaj enflasyonu artırmaz” dedi.

“DESTEK VERİLMESİ GEREKİR”

“Plastik, cam, metal, kağıt, karton, mukavva ve ahşap ambalaj; etiket, kapak, bant ve palet gibi yardımcı ambalajlama malzemeleri yerli üretimdir” diyen ASD Başkanı, hammadde alımı dışında sektörün yüzde 100 yerli bir sektör olduğunun altını çizdi.Yaşadıkları sorunlara da değinen Zeki Sarıbekir, “Sektörümüzde plastik başta olmak üzere ambalaj malzemelerinin hammaddeleri ağırlıklı olarak yurtdışından temin ediliyor. Bu sebeple öncelikli yapılması gereken hammadde üretimi için ülkemizde büyük yatırımlara destek verilmesi. Diğer sıkıntılı bir konu olan lojistikte ise konteyner bulmakta yaşanan sorunların lojistik merkezlerinin oluşturulması ile üstesinden gelineceğine inanıyorum” dedi.