27 Tem 2021 - 14:28- Gündem G: 27 Tem 2021 - 14:30

Aygün, Denizciler Caddesi’nde esnafları gezdi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelindeki sürdürdüğü esnaf ziyaretlerine bu kez Denizciler Caddesi’nde devam etti
Aygün, Denizciler Caddesi’nde esnafları gezdi mask

Kente değer katan projelere imza atan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Belediye Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Nurhan Baytak’ın eşlik ettiği programda Başkan Aygün bu kez Denizciler Caddesi’nde yer alan esnafları ziyaret etti. İlçe halkıyla sık sık bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirten Başkan Aygün, “Vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Rutin hizmetlerimizin dışında halkımız ve kentimiz için ilçemizin birçok noktasında önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projeleri şekillendirme aşamasında ise halkımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler bizler için çok önemli” dedi.

27 Tem 2021 - 14:28 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmi̇tli̇ - DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN.DERİNCEYE HİÇ BİR HİZMETİ DOKUNMADI VE DOKUNMAYACAKTIR.ÖRNEK BAKINIZ MV LİK YILLARINA HİÇ BİR FAYDASI OLMAMIŞTIR KOCAELİYE.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Temmuz 16:34
01

Vatandaş - resimdeki esnafın ne sattığını anlayabilen varmı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Temmuz 16:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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