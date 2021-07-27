Aygün, Denizciler Caddesi’nde esnafları gezdi

Kente değer katan projelere imza atan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Belediye Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Nurhan Baytak’ın eşlik ettiği programda Başkan Aygün bu kez Denizciler Caddesi’nde yer alan esnafları ziyaret etti. İlçe halkıyla sık sık bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirten Başkan Aygün, “Vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Rutin hizmetlerimizin dışında halkımız ve kentimiz için ilçemizin birçok noktasında önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projeleri şekillendirme aşamasında ise halkımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler bizler için çok önemli” dedi.