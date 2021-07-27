Alikahya’da kaldırımlar yenileniyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapı çalışmaları sonrası tahrip olan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Alikahya Atatürk Mahallesi Kozluk Sokak’ta altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan kaldırımlarda yenileme çalışmalarına başladı.
KISA SÜREDE TAMAMLANACAK
Vatandaşların ulaşımını daha güvenli hale getirmek adına tahrip olan yolları onararak olası kazaların önüne geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kozluk Sokak’ta kaldırım çalışması başlattı. 100 metre uzunluğundaki kaldırım, 200 metre bordür ve 150 metrekare parke kullanılarak yenilenecek. Çalışma kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.