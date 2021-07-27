27 Tem 2021 - 14:29- Gündem G: 27 Tem 2021 - 14:30

Alikahya’da kaldırımlar yenileniyor

İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi Kozluk Sokak’ta altyapı çalışması sonucu tahrip olan kaldırımlarda yenileme çalışmalarına başladı
Alikahya’da kaldırımlar yenileniyor mask

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapı çalışmaları sonrası tahrip olan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Alikahya Atatürk Mahallesi Kozluk Sokak’ta altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan kaldırımlarda yenileme çalışmalarına başladı.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Vatandaşların ulaşımını daha güvenli hale getirmek adına tahrip olan yolları onararak olası kazaların önüne geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kozluk Sokak’ta kaldırım çalışması başlattı. 100 metre uzunluğundaki kaldırım, 200 metre bordür ve 150 metrekare parke kullanılarak yenilenecek. Çalışma kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak.
# İzmit belediyesi, Sokak

27 Tem 2021 - 14:29 - Gündem

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