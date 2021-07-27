İzmit Tiyatro Günleri ‘Müzikli Çocuk Masalları’ ile devam edecek

İzmit Belediyesinin, sahneleri özleyen tiyatro topluluklarını vatandaşlarla buluşturduğu İzmit Tiyatro Günleri hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam Alternaif Tiyatro Sahnesi’nde sergilenen doğaçlama türündeki ’Komedya’ ile başlayan İzmit Tiyatro Günleri, bu akşam Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da ‘Müzikli Çocuk Masalları’ ile sürecek.

SAAT 20.00’DE BAŞLAYACAK

İzmit Tiyatro Günleri programı kapsamında bugün saat 20.00’de 262 Tiyatro oyuncularının sahne alacağı Müzikli Çocuk Masalları, Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da İzmitlilerle buluşacak. Eğlenceli çocuk masallarının sergileneceği gösteride vatandaşlar bir nebze de olsa pandeminin etkisinden uzaklaşacak.