İzmit’te 5 dakikalık meclis! Büyükşehir ile 10 milyonluk takas

İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş caddesindeki çalışmaların yavaş ilerlemesi tartışmaları kent kamuoyunun gündemindeki koruyor. Muhalefetin eleştirdiği çalışma ile ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cadde üzerinde bulunan havai elektrik hatlarının yer altına alınması nedeni ile çalışmanın beklemeye alındığını ifade etmişti.

Çalışma takviminde yer alan yenileme çalışmalarında Büyükşehir Belediyesinin birden ortaya çıktığını ifade eden Hürriyet, “Biz çalışmaya başladıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Havai hatların yer altına alınmasıyla ilgili SEDAŞ ve TEİAŞ ile görüşmeler yaptıklarını söyledi. Ancak SEDAŞ ile görüşmelerimizde böyle biri durumun olmadığını, Büyükşehir’in SEDAŞ ya da TEİAŞ ile bir görüşme ve protokol yapmadığını öğrendik” dedi ve hatların yer altına alma çalışmasını İzmit Belediyesinin üstlendiğini ifade etmişti.

YETKİ OY BİRLİĞİ İLE VERİLDİ

Belediyenin projeyi yapma kararı sonrası protokol yetkisi tartışmaları başlamıştı. Enerji nakil hatlarının yeraltına alınması hususu ile ilgili protokol yetkisi verilmesi konulu maddeyi görüşmek üzere İzmit Belediye Meclisi bugün olağanüstü olarak toplandı. İki maddeli meclisin başkalığını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet SEDAŞ ve TEDAŞ ile protokolün doğrudan geçmesi ile ilgili madde oy birliği ile meclisten geçti.

10 MİLYONLUK ARSA EDİLDİ

İzmit Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesine devrettiği Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde 15 Haziran’da ihale yapıldı. Dönüşüm alanı içinde kalan ve değeri 10 milyon 649 bin lira olan İzmit Belediyesine ait olan 8 bin 765 metrekare alanı Büyükşehir Belediyesinin toplam 8 bin 870 metrekare alana sahip 2 arsası ile takas edilecek. Meclise gelecek olan takas talebinde İzmit Belediyesinin arsasına karşılık Büyükşehir Şehitlik Korusu’nda 7 bin 18 metrekare hissesini, Yahya Kaptan Gross Alışveriş Merkezinin yanında bulunan 1852 metrekare arazisini verecek. Madde Komisyondan oy birliği ile gelen madde meclisten oy birliği ile geçti.