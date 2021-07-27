27 Tem 2021 - 15:27- Gündem G: 27 Tem 2021 - 16:49

İzmit’te 5 dakikalık meclis! Büyükşehir ile 10 milyonluk takas

İzmit Belediyesi Temmuz ayı olağanüstü meclis toplantısı 5 dakika sürdü. 2 Maddelik meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi arasında 10 milyonluk arsa takası yapılırken Fatma Kaplan Hürriyet’e de protokol yetkisi verildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
İzmit’te 5 dakikalık meclis! Büyükşehir ile 10 milyonluk takas mask

İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş caddesindeki çalışmaların yavaş ilerlemesi tartışmaları kent kamuoyunun gündemindeki koruyor. Muhalefetin eleştirdiği çalışma ile ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cadde üzerinde bulunan havai elektrik hatlarının yer altına alınması nedeni ile çalışmanın beklemeye alındığını ifade etmişti.

İZMİT BELEDİYESİ YERALTINA ALACAK

Çalışma takviminde yer alan yenileme çalışmalarında Büyükşehir Belediyesinin birden ortaya çıktığını ifade eden Hürriyet, “Biz çalışmaya başladıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Havai hatların yer altına alınmasıyla ilgili SEDAŞ ve TEİAŞ ile görüşmeler yaptıklarını söyledi. Ancak SEDAŞ ile görüşmelerimizde böyle biri durumun olmadığını, Büyükşehir’in SEDAŞ ya da TEİAŞ ile bir görüşme ve protokol yapmadığını öğrendik” dedi ve hatların yer altına alma çalışmasını İzmit Belediyesinin üstlendiğini ifade etmişti.

YETKİ OY BİRLİĞİ İLE VERİLDİ

Belediyenin projeyi yapma kararı sonrası protokol yetkisi tartışmaları başlamıştı. Enerji nakil hatlarının yeraltına alınması hususu ile ilgili protokol yetkisi verilmesi konulu maddeyi görüşmek üzere İzmit Belediye Meclisi bugün olağanüstü olarak toplandı. İki maddeli meclisin başkalığını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet SEDAŞ ve TEDAŞ ile protokolün doğrudan geçmesi ile ilgili madde oy birliği ile meclisten geçti.

10 MİLYONLUK ARSA EDİLDİ

İzmit Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesine devrettiği Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde 15 Haziran’da ihale yapıldı. Dönüşüm alanı içinde kalan ve değeri 10 milyon 649 bin lira olan İzmit Belediyesine ait olan 8 bin 765 metrekare alanı Büyükşehir Belediyesinin toplam 8 bin 870 metrekare alana sahip 2 arsası ile takas edilecek. Meclise gelecek olan takas talebinde İzmit Belediyesinin arsasına karşılık Büyükşehir Şehitlik Korusu’nda 7 bin 18 metrekare hissesini, Yahya Kaptan Gross Alışveriş Merkezinin yanında bulunan 1852 metrekare arazisini verecek. Madde Komisyondan oy birliği ile gelen madde meclisten oy birliği ile geçti.
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet, SEDAŞ
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Tüm uyarılara rağmen kurban  atıkları yine sokaklardan toplandı mask
Tüm uyarılara rağmen kurban  atıkları yine sokaklardan toplandı
Çay Simit İzmit’in konukları Bora Öztoprak ve Nedim Saban olacak mask
Çay Simit İzmit’in konukları Bora Öztoprak ve Nedim Saban olacak
İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda  sağlık çalışanlarını unutmadı mask
İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda  sağlık çalışanlarını unutmadı
Modern Hayvan Pazarı’nda kurban bereketi ‘Tüm kurbanlıklar alıcı buldu’ mask
Modern Hayvan Pazarı’nda kurban bereketi ‘Tüm kurbanlıklar alıcı buldu’
Nebihoca Mahallesi’nde  istinat duvarı çalışmaları tamamlandı mask
Nebihoca Mahallesi’nde  istinat duvarı çalışmaları tamamlandı
Hürriyet, Kurban Bayramı’nda da pişmaniye üreticilerine destek verdi mask
Hürriyet, Kurban Bayramı’nda da pişmaniye üreticilerine destek verdi
İzmit’te hasat günü! 5 çeşit tohumdan en verimlisi o oldu mask
İzmit’te hasat günü! 5 çeşit tohumdan en verimlisi o oldu
Bakanlık temsilcisinden Hürriyet’e övgüler mask
Bakanlık temsilcisinden Hürriyet’e övgüler
Hürriyet: Bu akşam  büyük bir mirası imzalıyoruz mask
Hürriyet: Bu akşam  büyük bir mirası imzalıyoruz
İzmit Çarşısı üreticileri  dayanışma ağını güçlendiriyor mask
İzmit Çarşısı üreticileri  dayanışma ağını güçlendiriyor

27 Tem 2021 - 15:27 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.013.895 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez’de sinekle mücadele aralıksız sürüyor mask
Körfez’de sinekle mücadele aralıksız sürüyor
İzmit Tiyatro Günleri ‘Müzikli Çocuk Masalları’ ile devam edecek mask
İzmit Tiyatro Günleri ‘Müzikli Çocuk Masalları’ ile devam edecek
Alikahya’da kaldırımlar yenileniyor mask
Alikahya’da kaldırımlar yenileniyor
Başkan Aygün, spor alanlarını inceledi mask
Başkan Aygün, spor alanlarını inceledi
“Mahallende Şenlik Var” sakın kaçırma! mask
“Mahallende Şenlik Var” sakın kaçırma!
Onlar da Körfez’in ‘Şafak’ bekçileri oldu mask
Onlar da Körfez’in ‘Şafak’ bekçileri oldu
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL