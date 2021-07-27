Vali Yavuz, “Pandemi döneminde işsiz sayısı düştü”

Belli aralıklara yapılan Kocaeli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Seddar Yavuz Başkanlığında Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu’nda yapıldı. İstihdam toplantısına Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan,GÖRSEM Başkanı Dursun Kahraman ve ilgili birim müdürleri katıldı.

VALİ İSTİHDAM ORANLARINI AÇIKLADI

Vali Yavuz toplantıda yaptığı konuşmada günümüzün en büyük sorununun işsizlik olduğunu ifade etti. Konuşmasının devamında sayısal veriler veren Vali Yavuz, “İŞKUR’un 2020 yılında 67 bin 28 kişinin iş başvurusunda bulunduğu 15 bin 797 kişinin işe yerleştirildiği 70 bin 276 kişinin ise kayıtlı işsiz olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Öte yandan 2021 yılı Haziran ayı itibari ile 68 bin 404 kişinin kuruma iş başvurunda bulunduğu bunlardan 19 bin 310 kişinin işe yerleştirildiği ifade edilirken 55 bin 982 kayıtlı işsiz bulunduğu kayda geçirildi. 193 kişiye iş arama becerileri eğitimi verildi” ifadelerini kullandı.

“KAYITLI İŞSİZ SAYIMIZ DÜŞÜYOR”

Vali Yavuz açıklamalarının devamında, “2020 yılında reddedilen işsizlik başvurusu 21 bin 383 olurken bu rakam 2021 ylı Haziran ayı itibari ile 13 bin 380’de kaldı. Öte yandan 2020 yılında kabul edilen işszilik başvurusu 7 bin 237 iken bu rakam 2021 yılı Haziran ayında 4 bin 320 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında toplan işsizlik ödemesi 130.607.378 olurken bu rakam 2021 yılında 56.559.865 oldu. Son iki yılda toplam işsizlik ödeneği alan kişi sayısı ise 6 bin 329 oldu. Özellikle pandemi sürecinde kayıtlı işsiz sayısının ilimizde düşüyor olması hepimiz için sevindirici bir gelişme. Özellikle sanayicilerimize ve iş dünyamıza teşekkür ediyorum. Avrupa piyasasındaki siparişleri kendine çeken ve talepleri karşılayan bir il olduk” şeklinde konuştu.

“VALİ OLARAK DİYORUM; LÜTFEN AŞINIZI OLUN”

Konuşmasının devamında aşı süreci ile ilgili bilgi veren Vali Yavuz, “Aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Başta sanayi kuruluşları, alışveriş merkezleri gibi nüfusun yoğun olduğu alanlara giriyor ve aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Hala aşı karşıtlığı yapanlar buna devam ediyor. Bu konularda önce bilim insanlarına sonra din adamları ne diyor diye bakarım. Aksi takdirte söylentilere kulak asmamak lazım. Çünkü pandemiyi sona erdirmenin başka bir yolu bulunmuyor. Kurallara uyarak pandeminin önüne geçebiliriz. Elimizde aşıdan başka bir argüman yok. Lütfen herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu şehrin valisi olarak şunu diyorum ki; lütfen aşınızı olun.

ARAMALAR BAŞLIYOR

60 yaş üstü aşılamada yüzde 90 seviyelerindeyiz. Ama daha düşük yaşlarda beklenen seviyelerde değiliz. Tek tek bütün ilçeleri inceledik. Hiç aşı olmayanları belirledik. Bundan sonra çağrı merkezleri tarafından herkesi arayacağız. Şu ana kadar en az 25 bin kişiyi aradık ve aramaya da devam edeceğiz. Salgın sadece sağlık sorunu olarak görmememiz gerekiyor. Güvenlik, gelecek, ekonomik, psikolojik gibi birçok sorun olarak görmemiz gerekiyor. Davranışlarımız değişiyor. Çoğu insan telefon bağımlısı oldu. Caydırıcılığınız yoksa kan ve göz yaşı ile yüzleşirsiniz.

“KOCAELİ İLE GURUR DUYUYORUZ”

Türkiye sağlık hizmeti konusunda dünyada parmakla gösterilen bir ülkedir. Bugün dünyanın hiçbir ülkesinde covid olanlara ücretsiz hizmet veren çok az ülke var. Bunlardan bir tanesi de biziz. Bunun yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Kocaeli, ülke ekonomisine önemli katkılar veren bir kentimiz. Kocaeli ile gurur duyuyoruz. Keşke Kocaeli gibi 30 tane daha şehrimiz olsa. Kocaeli, 5-0 bir ülke” diyerek sözlerine son verdi.

“25 BİN İŞ YERİ ZİYARET ETTİ”

Vali Yavuz’un ardından söz alan İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “6 aylık sürede 25 bin iş yerini ziyaret ederek ihtiyaç olan meslek gruplarını fikir alışverişi yaparak belirledik. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyona dair genelge kapsamında engelli destek teknolojilerine yönelik proje için bir proje, eski hükümlülerin kendi işini kurmasına yönelik bir proje, engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik olarak 1 proje olmak üzere toplamda 3 proje il müdürlüğümüze sunulmuş ve kurulda görüşülerek imza yetkisinin kurul adında il müdürlüğümüze verilmesi kararlaştırıldı” dedi.