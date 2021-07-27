27 Tem 2021 - 15:53- Gündem G: 27 Tem 2021 - 15:55

Körfez’de sinekle mücadele aralıksız sürüyor

Körfez Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak sinekle mücadele kapsamında her gün ilçenin belirli noktalarında ilaçlama çalışması yürütüyor
Körfez’de sinekle mücadele aralıksız sürüyor mask

Körfez Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak sinekle mücadele kapsamında ekip ve donanım sayısını arttırdı, ilaçlama çalışmalarını sıklaştırdı. Her gün belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarını yürüten ekiplere ek olarak yeni ekip de eklendi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Mahallelerde sürdürülen gece ve gündüz ilaçlama periyotları da sıklaştırıldı. Ekipler özellikle akşam saatlerinde çalışmalarını yürütülürken, etkin mücadelenin devam edeceğini belirtti. Ayrıca ilaçlama sırasında vatandaşlara da hoparlör ile üstü açık şekilde varil ve tenekelerde su biriktirmemeleri konusunda uyarılarda bulunuluyor.

27 Tem 2021 - 15:53 - Gündem

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