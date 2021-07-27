Körfez’de sinekle mücadele aralıksız sürüyor

Körfez Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak sinekle mücadele kapsamında ekip ve donanım sayısını arttırdı, ilaçlama çalışmalarını sıklaştırdı. Her gün belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarını yürüten ekiplere ek olarak yeni ekip de eklendi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Mahallelerde sürdürülen gece ve gündüz ilaçlama periyotları da sıklaştırıldı. Ekipler özellikle akşam saatlerinde çalışmalarını yürütülürken, etkin mücadelenin devam edeceğini belirtti. Ayrıca ilaçlama sırasında vatandaşlara da hoparlör ile üstü açık şekilde varil ve tenekelerde su biriktirmemeleri konusunda uyarılarda bulunuluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.