Durmuş’tan Kurt’un iddialarına yanıt: “Suçlamalar gerçeği yansıtmıyor”

2018 yılında yapılan Kocaeli Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği seçimlerinde Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile mevcut Başkan Kadir Durmuş karşı karşıya gelmiş 13 oy farkla Kadir Durmuş, birliğin yeni başkanı seçilmişti. Seçim üzerinden bir yıl geçtikten sonra Mustafa Kurt seçimin yenilenmesi için itirazda bulundu. Kurt, olağanüstü genel kurul kararı için yeterli imzayı toplamalarına rağmen seçimin yapılmadığını ve sürecin mahkemeye intikal ettiğini söyledi. Kurt, “Mahkeme lehimize karar vermesine rağmen genel kurul yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

“BİRLİĞE ZARAR VERECEKTİR”

Mustafa Kurt’un seçime 10 ay kala ortaya attığı iddialara Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini ifade eden Durmuş, “Bu koşullarda genel kurulun toplanmasında bir kamu yararı da yoktur. Birlik hesapları ortadadır ve şeffaftır. 2018 genel kurulundan itibaren daima hesaplarımız yükselişte olmuştur. Bu bile birliğin ne kadar doğru yönetildiğinin bir göstergesidir. Yeni Bir Kongrenin Maliyeti Yaklaşık Olarak 100 bin TL’nin üzerinde olacaktır. Olağan genel kurula 10 ay gibi kısa bir süre kalmış iken böyle bir maliyetin soyut gerekçeler ile sarf edilmesi bir kamu kurumu niteliğindeki Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne zarar verecektir.Talebin kamu yararı taşımadığı aşikardır” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKLİK PAYI BULUNMUYOR”

Diğer suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Durmuş, “Şahsımın 3buçuk yıldır başkan olduğu ve bu süreçte yılda 1 kez yapılması gereken Başkanlar Kurulu’nu hiç bir zaman yapmadığım belirtilmiş.Toplamda 3’ü başkanlar kurulu olmak üzere 5 defa oda başkanlarımız ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. 13 Mayıs 2018 tarihinde göreve geldikten sonra; 18 Aralık 2018 tarihinde ilk başkanlar kurulumuzu, 22 Mayıs 2019 tarihinde ikinci başkanlar kurulumuzu ve son olarak da 18 Eylül 2020 tarihinde üçüncü başkanlar kurulumuzu gerçekleştirdik. Yani görüldüğü üzere bu söylemde de gerçeklik payı bulunmamaktadır” dedi.

“ESNAFIN RAHAT ETMESİNİ SAĞLADIK”

Açıklamasının devamında Durmuş şu ifadelere yer verdi; “Pandemi sürecinde daima odalarımızın ve esnaflarımızın sorunlarına çözüm aramaya çalıştık. Birliğimizin ve merkezdeki odalarımızın Kadıköy Mahallesi’ndeki yere geçmesinin de sebebi budur. Amacımız, zor durumda olan ve kira ödeyen odalarımızı bu yükten kurtararak rahat bir şekilde esnaflarına hizmet etmesini sağlamak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a şahsım ve kurumum adına şükranlarımı sunuyorum.Ancak bu konuda eleştirilmiş amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek.

“ESNAFIN SORUNLARINI KONFEDARASYONA İLETTİM”

Mevcut birlik binamızın 6. katında tadilat yapılmış ve 200 kişilik toplantı salonu birliğimizin ve meslek odalarımızın ücretsiz olarak kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yine aynı katta meslek odalarımızın genel sekreterleri ve personellerinin bedelsiz yararlanabileceği yemekhane hizmeti verilmeye başlanmıştır. Bu süreçte esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını, üyesi bulunduğum TESK meslek eğitimini geliştirme kurulu vasıtasıyla Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu’na bizzat iletme fırsatım oldu.

“CAN SUYU KREDİSİ TALEBİ”

Ayrıca; sizin vasıtanızla buradan devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum. 2008 Yılında Esnaf Ve Sanatkarlar için verilen can suyu kredisinin yeniden hayata geçirilmesini talep ediyoruz. 2008 yılında esnafımıza 3 ay geri ödemesiz can suyu kredi desteği verilmişti. Esnafın pandeminin yaralarını sarması, biriken borçlarını ödemesi, yeniden ayağa kalkması için sıfır faizli, en az 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınmalı. Özellikle faaliyetleri tamamen durdurulan veya ara verilen esnafımızın sıfır faizli krediden yararlanmasının önü açılmalı.Bu sayede esnaf ve sanatkar can suyu kredileri ile finansal ihtiyaçlarını karşılayıp, atak yapacak ve ekonominin canlanmasında etkili rol oynayacaktır”