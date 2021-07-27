Cinsel istismar girişiminde bulunulup, yaralanan genç kız makineye bağlı

Gebze’nin Pelitli Mahallesi’nde 12 Temmuz günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, dershaneden dönen A.A.’yı takip eden Afganistan uyruklu A.M., genç kızı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara kalkıştı. A.M. daha sonra başından yaralanan genç kızı yol kenarına taşıdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, A.A.’yı Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan A.A. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarmanın yaptığı araştırmanın ardından gözaltına alınan A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A.A. Gebze’de bulunan hastaneden Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. A.A. yaşam mücadelesini sürdürürken, ailesinin umutlu bekleyişi de devam ediyor. Baba M.A. kızının bilincinin kapalı olduğunu belirterek, makine yardımıyla nefes aldığını iyileşmesini beklediklerini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.