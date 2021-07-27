27 Tem 2021 - 17:07- Asayiş G: 27 Tem 2021 - 17:10

Cinsel istismar girişiminde bulunulup, yaralanan genç kız makineye bağlı

Gebze'de dershaneden çıkıp evine giderken Afganistan uyruklu A.M.'nin cinsel istismar girişiminde bulunup, yaraladığı 17 yaşındaki A.A., yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Baba M.A. başka bir hastaneye sevk edilen kızının bilincinin kapalı ve makineye bağlı olduğunu söyledi.
Cinsel istismar girişiminde bulunulup, yaralanan genç kız makineye bağlı mask

Gebze’nin Pelitli Mahallesi’nde 12 Temmuz günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, dershaneden dönen A.A.’yı takip eden Afganistan uyruklu A.M., genç kızı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara kalkıştı. A.M. daha sonra başından yaralanan genç kızı yol kenarına taşıdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, A.A.’yı Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan A.A. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarmanın yaptığı araştırmanın ardından gözaltına alınan A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

A.A. Gebze’de bulunan hastaneden Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. A.A. yaşam mücadelesini sürdürürken, ailesinin umutlu bekleyişi de devam ediyor. Baba M.A. kızının bilincinin kapalı olduğunu belirterek, makine yardımıyla nefes aldığını iyileşmesini beklediklerini söyledi.

# sağlık, eğitim

27 Tem 2021 - 17:07 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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