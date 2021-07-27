27 Tem 2021 - 18:12- Gündem G: 27 Tem 2021 - 18:15

Genç avukat hayatını kaybetti
Genç avukat hayatını kaybetti mask

Kocaeli Barosu avukatlarından 28 yaşındaki Boran Bilgiç yaşamını yitirdi. Avukat camiası içerisinde sevilen isimlerden Boran Bilgiç, ziyaret amaçlı gittiği Adıyaman’da bir anda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Boran Bilgiç’in kesin ölümünün belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verilirken, ölüm haberi kentte büyük üzüntüye neden oldu.

27 Tem 2021 - 18:12 - Gündem

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