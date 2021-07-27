Emlak vergileri zammı Kocaeli’yi fena vurdu

Kocaeli’de 2022-2025 yılları arasını kapsayacak yeni ve zamlı emlak vergisi değerleri belli oldu. 4 yılda bir ilçe belediyelerinde kurulan Emlak Arsa Arazi Metrekare Birim Değer Tespit Komisyonları tarafından belirlenen zam oranları Kocaeli Valiliği tarafından onaylandı. Muhtarlıklara asılan fiyatlandırma, itirazların alınmasının ardından uygulanmaya başlayacak. Yeni fiyatlandırmalara göre en yüksek zammı yüzde 364’e varan oranla Kabaoğlu Köyü aldı. En düşük zammı ise merkez mahallelerinden Hacı Hasan Mahallesi aldı. Hacı Hasan Mahallesi’ne yüzde 28 oranında zam uygulandı.

ASKIYA ÇIKARILDI

Oran belirleme komisyonlarında üye olarak mahalle muhtarlarının tamamı yer alırken Vergi Dairesinin 2 üyesi, Ticaret Odasının 1 üyesi, İlçe Belediyelerinden 2 üye, Maliye Bakanlığından ise 2 üye yer aldı. Onaylı listeler haziran ayının sonundan itibaren mahalle muhtarlıklarına gönderilerek askıya çıkarıldı. Muhtarlıklara asılan fiyatlandırma, itirazların alınmasının ardından uygulanmaya başlayacak.

BU SENE ORANLAR FAHİŞ

Her ilçede mahalle, cadde ve sokaklar için ayrı ayrı belirlenen metrekare birim fiyatları mülk sahiplerini şok etti. Yeni fiyatlandırmalara göre en yüksek zammı yüzde 364’e varan oranla Kabaoğlu Köyü aldı. En düşük zammı ise merkez mahallelerinden Hacı Hasan Mahallesi aldı. Hacı Hasan Mahallesi’ne yüzde 28 oranında zam uygulandı. Zam oranlarına muhtarların itiraz etme hakkı bulunuyor.

SOKAK SOKAK BELİRLENİYOR

Emlak vergisi, her 4 yılda bir takdir edilen arsa ve arazi metrekare birim değerleri üzerinden hesaplanıyor. Arsanın üzerinde bina varsa, arsanın takdiri değerine her yıl için ilan edilen metrekare inşaat maliyet bedeli eklenerek bina emlak vergisi değeri bulunuyor.Varlığının çeşidine göre oransal olarak hesaplanan sistemde, konutlar ve araziler için bu oran rayiç bedelin yüzde 1’i kadar. İş yerleri gibi diğer binalar için yüzde 2, arsalar için ise yüzde 3 oranında vergi ödemesi yapılıyor. Belediyeler bünyesinde toplanan takdir komisyonları taşınmazların sokak sokak, arsa arsa metrekare değerlerini belirliyor.

DAVA AÇMA SÜRESİ DEVAM EDİYOR

Vergi ödeyecek kişiler yeni vergi oranlarını sadece muhtarlıklarda asılan askıda öğrenebiliyor. İtiraz için 30 günlük süre tanınırken Kocaeli’de listeler 23 Haziran tarihinde muhtarlıklara asıldı. Resmî süreye göre 30 Temmuz’a kadar dava açılabilecek. Ancak adli tatil nedeniyle, 1-7 Eylül tarihleri arasında da mükellefler dava açabilirler. nSerhat GÜNEŞ

İZMİT’TE BAZI MAHALLELERİN ZAM ORANLARI

Kabaoğlu: %364

Yassıbağ: %361

Alikahya Atatürk: %296

Alikahya Merkez: %118

Çayırköy: %264

Yahya Kaptan: %67

Yeşilova: %157

Gündoğdu: %158

Cedit: %123

Gültepe: %155

Yenişehir: %101

Mehmet Ali Paşa: %95

Kozluk: %87

Akmeşe Atatürk: %89

Körfez: %89

Terzibayırı: %53

Sanayi: %84

Cumhuriyet: %70

Erenler: %76

Kadıköy: %56

Ömerağa: %51

Hacı Hasan: %28