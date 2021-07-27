27 Tem 2021 - 21:16- Gündem G: 27 Tem 2021 - 21:20

“Tedirgin edici seviyeye ulaştık”

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük corona virüsü verilerine göre, 51 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı.
“Tedirgin edici seviyeye ulaştık” mask

Sağlık Bakanlığı, güncel corona virüsü verilerini açıkladı. 27 Temmuz Salı gününün verilerine göre, 246 bin 648 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI

Bugün, 19 bin 761 yeni vaka tespit edilirken 51 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 7 bin 108 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN ‘TEDİRGİN EDİCİ SEVİYE’ DİYEREK UYARDI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun” ifadeleriyle vatandaşları uyardı.
# sağlık, fahrettin koca

27 Tem 2021 - 21:16 - Gündem

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