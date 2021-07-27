27 Tem 2021 - 21:16- Gündem

“Tedirgin edici seviyeye ulaştık”

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük corona virüsü verilerine göre, 51 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı.