“Tedirgin edici seviyeye ulaştık”

Sağlık Bakanlığı, güncel corona virüsü verilerini açıkladı. 27 Temmuz Salı gününün verilerine göre, 246 bin 648 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI
Bugün, 19 bin 761 yeni vaka tespit edilirken 51 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 7 bin 108 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN ‘TEDİRGİN EDİCİ SEVİYE’ DİYEREK UYARDI
Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun” ifadeleriyle vatandaşları uyardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.