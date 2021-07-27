27 Tem 2021 - 21:23- Asayiş G: 27 Tem 2021 - 21:24

3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu’nu kilitledi

İzmit TEM Otoyolu’nda 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu’nu kilitledi mask
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda uzun kuyruklar oluştu. İstanbul istikametinde seyir halinde olan 3 tır Gültepe Tüneli’nde çarpıştı. Çarpışma neticesinde yolda uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye intikal eden trafik ekipleri kaza yapan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol ekiplerin çalışmaları neticesinde tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.
# kaza

27 Tem 2021 - 21:23 İHA Kocaeli- Asayiş

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