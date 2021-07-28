28 Tem 2021 - 09:54- Gündem G: 28 Tem 2021 - 09:57

Yahya Kaptan Amfi Tiyatro yeni yüzüyle açılıyor

İzmit Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Yahya Kaptan Amfi Tiyatro, İzmit’e yakışan yeni yüzüyle yarın açılıyor
Yahya Kaptan Amfi Tiyatro yeni yüzüyle açılıyor mask

Yahya Kaptan Mahallesi’nin simgelerinden biri olan ancak kaderine terk edilen amfi tiyatroya el atan İzmit Belediyesi yenileme çalışmalarını tamamladı. İzmit Belediyesinin yeniden can verdiği Amfi Tiyatro’nun açılışı 28 Temmuz Çarşamba (yarın) saat 19.00’da İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve Yahya Kaptan Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşecek.  

TÜRKÜLERLE ŞENLENECEK

İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan ve İzmit’e yakışan bir görünüme kavuşan Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’nun açılışı türkülerle şenlenecek. Sahne Senin Müzik Senin etkinlikleri kapsamında Fethi Çaçan, Pınar Gül Tarhan ve Tarık Tarhan İzmitlilere güzel bir türkü gecesi yaşatacak. Birbirinden güzel türkülerin seslendirileceği programda vatandaşlar doyasıya eğlenecek.
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

28 Tem 2021 - 09:54 - Gündem

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