Yahya Kaptan Amfi Tiyatro yeni yüzüyle açılıyor

Yahya Kaptan Mahallesi’nin simgelerinden biri olan ancak kaderine terk edilen amfi tiyatroya el atan İzmit Belediyesi yenileme çalışmalarını tamamladı. İzmit Belediyesinin yeniden can verdiği Amfi Tiyatro’nun açılışı 28 Temmuz Çarşamba (yarın) saat 19.00’da İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve Yahya Kaptan Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşecek.
TÜRKÜLERLE ŞENLENECEK
İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan ve İzmit’e yakışan bir görünüme kavuşan Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’nun açılışı türkülerle şenlenecek. Sahne Senin Müzik Senin etkinlikleri kapsamında Fethi Çaçan, Pınar Gül Tarhan ve Tarık Tarhan İzmitlilere güzel bir türkü gecesi yaşatacak. Birbirinden güzel türkülerin seslendirileceği programda vatandaşlar doyasıya eğlenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.