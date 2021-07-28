Yıllardır el değmeyen Yenişehir hastane yolu asfaltlanıyor

Kent merkezinde gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarıyla yolları daha kullanışlı ve estetik hale getiren İzmit Belediyesi, Cihan Hastanesi’nin de bulunduğu Yenişehir Mahallesi Uğurhan Sokak’ın yollarını da asfaltla yenileyecek. Vatandaşlar tarafından her gün yoğun olarak kullanılan ve yıllardır el sürülmeyen hastane yolu, İzmit Belediyesinin yapacağı asfalt çalışmasıyla daha konforlu ve güvenli hale gelecek.

PARKE TAŞLAR SÖKÜLDÜ

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi Uğurhan Sokak’ta yapacağı asfalt çalışması öncesi mevcut parke taşların sökümünü gerçekleştirdi. 220 metre uzunluğundaki yol, yapılan parke söküm çalışmasının ardından 450 ton asfalt kullanılarak yenilenecek. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı yolda hem ulaşım rahatlayacak hem de çok daha estetik bir görünüm kazanacak.