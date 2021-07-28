Yıllardır el değmeyen Yenişehir hastane yolu asfaltlanıyor

Kent merkezinde gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarıyla yolları daha kullanışlı ve estetik hale getiren İzmit Belediyesi, Cihan Hastanesi’nin de bulunduğu Yenişehir Mahallesi Uğurhan Sokak’ın yollarını da asfaltla yenileyecek. Vatandaşlar tarafından her gün yoğun olarak kullanılan ve yıllardır el sürülmeyen hastane yolu, İzmit Belediyesinin yapacağı asfalt çalışmasıyla daha konforlu ve güvenli hale gelecek.
PARKE TAŞLAR SÖKÜLDÜ
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi Uğurhan Sokak’ta yapacağı asfalt çalışması öncesi mevcut parke taşların sökümünü gerçekleştirdi. 220 metre uzunluğundaki yol, yapılan parke söküm çalışmasının ardından 450 ton asfalt kullanılarak yenilenecek. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı yolda hem ulaşım rahatlayacak hem de çok daha estetik bir görünüm kazanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.