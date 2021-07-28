Passolig satışı sürüyor

Kocaelispor’da yeni sezon kombine kart fiyatları belli oldu. Kartlar 325 lira ile 5 bin lira arasında fiyatlarla, temin edilen Passolig kartlarına yüklenecek.

AKTÜRK AİLESİ HER ZAMANKİ GİBİ

Kocaelispor’un fuar içindeki kulüp binasında da mesai yoğun. Passolig görevlilerinden kartlarını alan taraftarlar cuma gününü beklemeye başladı. Kocaelispor’un antrenmanlarını bile takip eden fanatik Kocaelisporlu Yusuf Aktürk ile babası Hüseyin Aktürk de Passolig kart sahibi oldu. Baba ve oğul Kocaelispor taraftarı cuma günü kombinelerini kartlarına yükleteceklerini ifade ettiler.

İŞTE YENİ SEZON KOMBİNE KART FİYATLARI

PROTOKOL – 5.000 TL. (Birinci kategori)

UEFA ALT (113-114 BLOK) – 1.550 TL. (İkinci kategori)

UEFA ALT (111-112-115-116 BLOK) – 1.300 TL. (Üçüncü kategori)

UEFA ÜST (313-314-315 BLOK) – 1.150 TL. (Dördüncü kategori)

MARATON ALT 475 TL. (Beşinci kategori)

MARATON ÜST 425 TL. (Altıncı kategori)

KALE ARKASI ALT 375 TL. (Yedinci kategori)

KALE ARKASI ÜST 325 TL. (Sekizinci kategori)