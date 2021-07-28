Passolig satışı sürüyor

Kocaelispor’da yeni sezon kombine kart fiyatları belli oldu. Kartlar 325 lira ile 5 bin lira arasında fiyatlarla, temin edilen Passolig kartlarına yüklenecek.
AKTÜRK AİLESİ HER ZAMANKİ GİBİ
Kocaelispor’un fuar içindeki kulüp binasında da mesai yoğun. Passolig görevlilerinden kartlarını alan taraftarlar cuma gününü beklemeye başladı. Kocaelispor’un antrenmanlarını bile takip eden fanatik Kocaelisporlu Yusuf Aktürk ile babası Hüseyin Aktürk de Passolig kart sahibi oldu. Baba ve oğul Kocaelispor taraftarı cuma günü kombinelerini kartlarına yükleteceklerini ifade ettiler.
İŞTE YENİ SEZON KOMBİNE KART FİYATLARI
PROTOKOL – 5.000 TL. (Birinci kategori)
UEFA ALT (113-114 BLOK) – 1.550 TL. (İkinci kategori)
UEFA ALT (111-112-115-116 BLOK) – 1.300 TL. (Üçüncü kategori)
UEFA ÜST (313-314-315 BLOK) – 1.150 TL. (Dördüncü kategori)
MARATON ALT 475 TL. (Beşinci kategori)
MARATON ÜST 425 TL. (Altıncı kategori)
KALE ARKASI ALT 375 TL. (Yedinci kategori)
KALE ARKASI ÜST 325 TL. (Sekizinci kategori)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.