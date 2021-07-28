28 Tem 2021 - 10:02- Gündem G: 28 Tem 2021 - 10:04

Kahvede kumar oynarken polise yakalandılar

İzmit’te bulunan bir kahvehanede maske takma kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye ve işletme sahibine idari işlem yapıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kahvede kumar oynarken polise yakalandılar mask

Alınan bilgiye göre İzmit’te bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı yönünde elde edilen bilgilere istinaden yapılan denetimlerde kahvehane içerisinde yapılan kontrollerde maske takma zorunluluğunu ihlal ederek 4 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Masaların üzerinde bulunan paralara ve malzemelere el konulurken işletme sahibi ve şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.
# maske

28 Tem 2021 - 10:02 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Akmhp. - Bende at yarisi sayisal loto iddia oynuyorum buda kumara giriyor mu bizede ceza varmı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Temmuz 11:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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