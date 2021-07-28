Kahvede kumar oynarken polise yakalandılar

Alınan bilgiye göre İzmit’te bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı yönünde elde edilen bilgilere istinaden yapılan denetimlerde kahvehane içerisinde yapılan kontrollerde maske takma zorunluluğunu ihlal ederek 4 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Masaların üzerinde bulunan paralara ve malzemelere el konulurken işletme sahibi ve şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.