28 Tem 2021 - 10:34- Gündem G: 28 Tem 2021 - 10:36

Serdal Erdal’ın acı günü
Serdal Erdal’ın acı günü mask

Özgür Kocaeli gazetesi editörlerinden Serdal Erdal'ın babası Ali Erdal (67) alzheimer rahatsızlığına bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eski köy hizmetlerinden emekli, 3 çocuk babası Ali Erdal’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sinop'ta toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
# çocuk

28 Tem 2021 - 10:34 - Gündem

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