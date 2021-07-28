Serdal Erdal’ın acı günü

Özgür Kocaeli gazetesi editörlerinden Serdal Erdal'ın babası Ali Erdal (67) alzheimer rahatsızlığına bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eski köy hizmetlerinden emekli, 3 çocuk babası Ali Erdal’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sinop'ta toprağa verilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.